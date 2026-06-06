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  4. Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Испания
06 июня 2026, 08:25 |
7239
16

Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома

«Бетис» интересуется украинцем

06 июня 2026, 08:25 |
7239
16 Comments
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее Артема Довбика в «Роме» остается под большим вопросом к следующему трансферному окну.

По информации испанских источников, серьезный интерес к украинскому нападающему проявляет «Бетис». Представители севильского клуба уже вышли на контакт с «Ромой» и выясняли условия возможного перехода нападающего.

«Бетис» ищет усиление атакующей линии перед стартом нового сезона, в котором команда будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов.

В то же время в Риме не спешат принимать решение о продаже игрока. Ранее «Рома» потратила на трансфер Довбика около 42 миллионов евро, поэтому клуб не готов отпускать футболиста за сумму, которая принесет значительные убытки.

У Довбика есть опыт выступлений в Ла Лиге, где он в сезоне 2023/24 провел свой самый успешный год и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Рома Рим трансферы Серии A Бетис
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 16
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Олійченко, ти щось псуєш свою репутацію....
Ну який Бетіс?? Де Бетіс, а де Трабзонспор чи Галатасарай...
Де Туреччина в де Іспанія - ти щось взагалі в географії загубився...
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+3
Три дни назад писав що витратили 30 милионив а вже зараз 42 !!! 
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+3
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Ця Спорт уа явно з рашистськими нахилами!!!! Вони завжди з прикритим підтекстом в негативному тоні подають новини про наших спортсменів. «Виганяє Рома….( Довбик).. виганяє Аякс(Зінченко)…виганяє Бенфіка(Трубін)…Яремчука виганяли і інших… Ніби це якісь лузери… Зате про рашистів тон інакший.
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Літній серіал 101 серія
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+1
Кому он нужен???
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+1
Бетис знает что это ленивое полено Рома с позором выгнала из Рима?? 
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+1
Класний заголовок. Прикиньте Довбик на міфа в суд подасть?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
В загальному було би непогано, ще й ЛЧ в наступному сезоні 
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0
Не плохой вариант, если не утка.
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-3
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