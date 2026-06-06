Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
«Бетис» интересуется украинцем
Будущее Артема Довбика в «Роме» остается под большим вопросом к следующему трансферному окну.
По информации испанских источников, серьезный интерес к украинскому нападающему проявляет «Бетис». Представители севильского клуба уже вышли на контакт с «Ромой» и выясняли условия возможного перехода нападающего.
«Бетис» ищет усиление атакующей линии перед стартом нового сезона, в котором команда будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов.
В то же время в Риме не спешат принимать решение о продаже игрока. Ранее «Рома» потратила на трансфер Довбика около 42 миллионов евро, поэтому клуб не готов отпускать футболиста за сумму, которая принесет значительные убытки.
У Довбика есть опыт выступлений в Ла Лиге, где он в сезоне 2023/24 провел свой самый успешный год и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
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