Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть два сценария. Рома определилась с будущим Довбика
Италия
03 июня 2026, 14:23 |
457
0

Есть два сценария. Рома определилась с будущим Довбика

Артем в любом случае должен покинуть римский клуб летом

03 июня 2026, 14:23 |
457
0
Есть два сценария. Рома определилась с будущим Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Руководство «Ромы» приняло решение относительно будущего 29-летнего нападающего сборной Украины Артема Довбика.

Сообщается, что украинец так и не смог убедить главного тренера «волков» Джан-Пьеро Гасперину в своей полезности для команды. Специалист хотел избавиться от Довбика еще прошлым летом и с тех пор его отношение к форварду не изменилось.

«Рома» не хочет терять деньги, которые потратила на Артема два года назад (около 30 млн евро), и будет пытаться компенсировать убытки. На данный момент вопрос об уходе Довбика практически решен и рассматриваются только два сценария – полноценный трансфер или аренда, которая позволит украинцу удачно проявить себя и повысить трансферную стоимость.

По теме:
Перезагрузка вратарской линии. Ювентус хочет подписать чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ
Украли из-под носа. Реал обошел Барселону и Баварию в гонке за топ-игрока
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Джан Пьеро Гасперини
Андрей Плыгун Источник: LaRoma24.it
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Футбол | 02 июня 2026, 20:57 5
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ

Соперником сине-желтых в полуфинале ЧЕ по мини-футболу станет Венгрия

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Футбол | 03 июня 2026, 08:05 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»

Авторитетный наставник оценил выступление «бело-синих» в минувшем сезоне

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03.06.2026, 06:44
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Футбол | 03.06.2026, 11:09
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Футбол | 03.06.2026, 07:25
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 102
Теннис
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 3
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем