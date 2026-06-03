Есть два сценария. Рома определилась с будущим Довбика

Руководство «Ромы» приняло решение относительно будущего 29-летнего нападающего сборной Украины Артема Довбика.

Сообщается, что украинец так и не смог убедить главного тренера «волков» Джан-Пьеро Гасперину в своей полезности для команды. Специалист хотел избавиться от Довбика еще прошлым летом и с тех пор его отношение к форварду не изменилось.

«Рома» не хочет терять деньги, которые потратила на Артема два года назад (около 30 млн евро), и будет пытаться компенсировать убытки. На данный момент вопрос об уходе Довбика практически решен и рассматриваются только два сценария – полноценный трансфер или аренда, которая позволит украинцу удачно проявить себя и повысить трансферную стоимость.