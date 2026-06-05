Стало известно о планах Черноморца на межсезонье

Непродолжительным будет отпуск у футболистов, тренеров и обслуживающего персонала «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, одесская команда будет в отпуске всего 20 дней – до 21 июня. В этот день «черно-синие» планируют собраться на клубной базе в Совиньоне и начать подготовку к новому сезону, который снова проведут в УПЛ. Как и в прошлые годы, межсезонье «Черноморца» будет проходить в Одессе. В процессе подготовки к чемпионату подопечные Романа Григорчука сыграют контрольные матчи с «Черноморцем-2» и любительскими коллективами города. В планах также несколько спаррингов с представителями других регионов Украины.

Последний раз летом за границу команда «моряков» ездила четыре года назад – в 2022 году. Тогда «Черноморец» дважды отправлялся в Молдову, где проводил спарринги с кишиневским «Зимбру» и «Дачией Буюкань».