Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно о планах Черноморца на межсезонье
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 13:06 | Обновлено 05 июня 2026, 13:25
750
0

Стало известно о планах Черноморца на межсезонье

Традиция «моряков» не меняется

05 июня 2026, 13:06 | Обновлено 05 июня 2026, 13:25
750
0
Стало известно о планах Черноморца на межсезонье
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Непродолжительным будет отпуск у футболистов, тренеров и обслуживающего персонала «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, одесская команда будет в отпуске всего 20 дней – до 21 июня. В этот день «черно-синие» планируют собраться на клубной базе в Совиньоне и начать подготовку к новому сезону, который снова проведут в УПЛ. Как и в прошлые годы, межсезонье «Черноморца» будет проходить в Одессе. В процессе подготовки к чемпионату подопечные Романа Григорчука сыграют контрольные матчи с «Черноморцем-2» и любительскими коллективами города. В планах также несколько спаррингов с представителями других регионов Украины.

Последний раз летом за границу команда «моряков» ездила четыре года назад – в 2022 году. Тогда «Черноморец» дважды отправлялся в Молдову, где проводил спарринги с кишиневским «Зимбру» и «Дачией Буюкань».

По теме:
Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Ярмоленко не выйдет в старте
Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?
Украинский тренер: «Это просто треш. Грош им цена, если...»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд учебно-тренировочные сборы Черноморец Одесса Черноморец-2 Одесса
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Футбол | 05 июня 2026, 07:02 13
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?

Лидирует Дембеле

«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Бокс | 05 июня 2026, 04:44 3
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике

Маккензи советует украинцу подумать о завершении карьеры

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05.06.2026, 09:16
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04.06.2026, 17:25
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Футбол | 05.06.2026, 10:57
Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
03.06.2026, 09:02 10
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем