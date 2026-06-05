У Черноморца, несмотря на возвращение в УПЛ, возникли серьезные проблемы
У одесского клуба есть задолженности перед игроками
Одесский «Черноморец» обеспечил себе повышение в классе и следующий сезон проведет в Украинской Премьер-лиге. Решающим для команды стал победный матч против харьковского «Металлиста», после которого одесситы официально гарантировали себе место среди сильнейших клубов страны.
Впрочем, на фоне спортивного успеха в клубе сохраняется сложная финансовая ситуация. По имеющейся информации, футболисты и представители тренерского штаба не получают заработную плату уже около трех месяцев.
Ранее сообщалось, что после получения путевки в УПЛ «Черноморец» намерен в первую очередь избавиться от трансферных банов, которые появились весной этого года.
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