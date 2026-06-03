Черноморец может пополниться игроками харьковского клуба

После получения путёвки в УПЛ «Черноморец» намерен в первую очередь избавиться от трансферных запретов, введённых весной этого года. В таком случае клуб сможет пригласить в Одессу новых игроков, которые должны будут занять вакантные места ушедших футболистов.

Как стало известно Sport.ua, среди возможных кандидатов на переход в «Черноморец» фигурируют трое футболистов «Металлиста 1925» – 26-летний защитник Игорь Снурницын, его 28-летний коллега по амплуа Василий Кравец и 32-летний полузащитник Владлен Юрченко.

Все трое, кроме харьковской команды, имеют опыт выступлений в других клубах Премьер-лиги.

Ранее Роман Григорчук заговорил о трансферах после выхода «Черноморца» в УПЛ.