Черноморец может пополниться игроками харьковского клуба
В Одессе рассчитывают на опытных исполнителей
После получения путёвки в УПЛ «Черноморец» намерен в первую очередь избавиться от трансферных запретов, введённых весной этого года. В таком случае клуб сможет пригласить в Одессу новых игроков, которые должны будут занять вакантные места ушедших футболистов.
Как стало известно Sport.ua, среди возможных кандидатов на переход в «Черноморец» фигурируют трое футболистов «Металлиста 1925» – 26-летний защитник Игорь Снурницын, его 28-летний коллега по амплуа Василий Кравец и 32-летний полузащитник Владлен Юрченко.
Все трое, кроме харьковской команды, имеют опыт выступлений в других клубах Премьер-лиги.
Ранее Роман Григорчук заговорил о трансферах после выхода «Черноморца» в УПЛ.
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