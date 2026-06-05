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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 12:22 | Обновлено 05 июня 2026, 13:11
532
0

Экс-форвард сборной Украины дал прогноз на переходные матчи УПЛ

Иван Гецко – о первых переходных матчах, которые пройдут 5 июня в Александрии и Ровно

05 июня 2026, 12:22 | Обновлено 05 июня 2026, 13:11
532
0
Экс-форвард сборной Украины дал прогноз на переходные матчи УПЛ
ФК Кудровка
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Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первые поединки за путевки в элитный дивизион между «Александрией» и «Левым Берегом», а также «Кудровкой» и «Агробизнесом».

«По моему мнению, сегодня условия будут диктовать представители класса сильнейших.

После возвращения к рулю «Александрии», Владимиру Шарану удалось стабилизировать состав, что положительно повлияло на действия «горожан».

На финишной прямой первенства Первой лиги довольно содержательную игру демонстрировал и «Левый Берег», но подопечные Александра Рябоконя упустили шанс получить прямую путевку в элиту, когда в Одессе не смогли дожать «Черноморец».

Склоняюсь к тому, что в Александрии хозяева вырвут победу – 1:0, однако судьба этого противостояния решится 9 июня в ответном матче.

«Кудровка» заслуживала лучшей доли, однако сразу в нескольких календарных поединках пропускала на последних минутах. Все же, думаю, что в Ровно футболисты «Кудровки» уже не будут легкомысленными и с концентрацией у них все будет хорошо. Более сбалансированный состав и опыт должны помочь номинальным хозяевам возобладать – 2:0 и сделать весомую заявку на продолжение выступлений в УПЛ».

Матч «Александрия» – «Левый Берег» начнется 5 июня в 15.30, а «Кудровка» – «Агробизнес» – в 18.00.

Ранее экс-голкипер «Динамо» дал прогноз на матч «Александрия» – «Левый Берег».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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