Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер Динамо дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 11:04 | Обновлено 05 июня 2026, 11:28
410
1

Экс-голкипер Динамо дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег

Владимир Цыткин дал свой прогноз на матч Александрия - Левый Берег

05 июня 2026, 11:04 | Обновлено 05 июня 2026, 11:28
410
1 Comments
Экс-голкипер Динамо дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег
ФК Динамо Киев. Владимир Цыткин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший голкипер киевского Динамо Владимир Цыткин дал свой прогноз на матч Александрия – Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

«В паре Александрия – Левый Берег, казалось бы, фаворит очевиден, речь идет о команде из Кировоградщины, однако есть сразу несколько нюансов, играющих против нее. В первую очередь, речь о том, что команду уже покинули несколько легионеров. Итак, есть кадровые потери. Это – во-первых.

Во-вторых, в лучшей физической форме должен быть Левый Берег, потому что сезон в Первой лиге завершился позже, чем в УПЛ. Также я думаю, что киевляне мотивированы. Единственный реальный козырь Александрии – ее опытный тренер Владимир Шаран, но и Александр Рябоконь тоже не мальчик.

Интересное будет противостояние, однозначно, и все может решить один какой-то момент. В матче Александрия – Левый Берег, мне кажется, что будет результативная ничья», – сказал Владимир.

Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?
Украинский тренер: «Это просто треш. Грош им цена, если...»
Экс-форвард сборной Украины дал прогноз на переходные матчи УПЛ
Владимир Цыткин Александрия Левый Берег Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2026, 07:38 9
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос

Украинка уступила в полуфинале

Турецкий журналист: «Этот украинец – игрок уровня Гамшика. Верю в него»
Футбол | 05 июня 2026, 10:48 0
Турецкий журналист: «Этот украинец – игрок уровня Гамшика. Верю в него»
Турецкий журналист: «Этот украинец – игрок уровня Гамшика. Верю в него»

Серкан Генч расхвалил Руслана Малиновского

Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Теннис | 05.06.2026, 08:55
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04.06.2026, 17:25
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05.06.2026, 08:25
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
легенда динамо
Ответить
0
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 20
Футбол
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
03.06.2026, 09:02 10
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 15
Футбол
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 4
Другие виды
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем