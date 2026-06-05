Экс-голкипер Динамо дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег

Бывший голкипер киевского Динамо Владимир Цыткин дал свой прогноз на матч Александрия – Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

«В паре Александрия – Левый Берег, казалось бы, фаворит очевиден, речь идет о команде из Кировоградщины, однако есть сразу несколько нюансов, играющих против нее. В первую очередь, речь о том, что команду уже покинули несколько легионеров. Итак, есть кадровые потери. Это – во-первых.

Во-вторых, в лучшей физической форме должен быть Левый Берег, потому что сезон в Первой лиге завершился позже, чем в УПЛ. Также я думаю, что киевляне мотивированы. Единственный реальный козырь Александрии – ее опытный тренер Владимир Шаран, но и Александр Рябоконь тоже не мальчик.

Интересное будет противостояние, однозначно, и все может решить один какой-то момент. В матче Александрия – Левый Берег, мне кажется, что будет результативная ничья», – сказал Владимир.

Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.