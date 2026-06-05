Легенда Шахтера дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег
Юрий Вирт верит в минимальную победу подопечных Владимира Шарана
Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт дал свой прогноз на матч Александрия - Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.
– Каким будет ваш прогноз на матч Александрия – Левый Берег?
– У «Александрии» немного высший класс футболистов плюс домашний стадион, поддержка зрителей. Это дает небольшое преимущество хозяевам в первом поединке. Ставлю на – 1:0, – сказал Юрий.
Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
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