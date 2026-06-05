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  4. Легенда Шахтера дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 07:56 |
686
0

Легенда Шахтера дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег

Юрий Вирт верит в минимальную победу подопечных Владимира Шарана

05 июня 2026, 07:56 |
686
0
Легенда Шахтера дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег
ФК Нива. Юрий Вирт
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Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт дал свой прогноз на матч Александрия - Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

– Каким будет ваш прогноз на матч Александрия – Левый Берег?

– У «Александрии» немного высший класс футболистов плюс домашний стадион, поддержка зрителей. Это дает небольшое преимущество хозяевам в первом поединке. Ставлю на – 1:0, – сказал Юрий.

Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

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Александрия Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Левый Берег Юрий Вирт
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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