Легенда Шахтера дал прогноз на матч Александрия – Левый Берег

Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт дал свой прогноз на матч Александрия - Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

– Каким будет ваш прогноз на матч Александрия – Левый Берег?

– У «Александрии» немного высший класс футболистов плюс домашний стадион, поддержка зрителей. Это дает небольшое преимущество хозяевам в первом поединке. Ставлю на – 1:0, – сказал Юрий.

Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.