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Ролан Гаррос
05 июня 2026, 12:44 | Обновлено 05 июня 2026, 13:31
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«Не буду лгать». Хвалиньска – о сенсационном выходе в финал Ролан Гаррос

Польская теннисистка прокомментировала победу над Дианой Шнайдер

05 июня 2026, 12:44 | Обновлено 05 июня 2026, 13:31
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«Не буду лгать». Хвалиньска – о сенсационном выходе в финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) прокомментировала победу над «нейтральной» Дианой Шнайдер (WTA 23) в полуфинальном матче Ролан Гаррос 2026.

– Майя, это невероятно. Сказка продолжается. Ты в финале Ролан Гаррос. Какие ощущения?

– Честно говоря, как во сне. Я не знаю, что происходит. Я просто не знаю, что сказать. Извините. Я очень счастлива.

– Ты начала свой турнир почти три недели назад. Как ты себя чувствуешь ментально и физически?

– Не очень хорошо, не буду врать. Я имею в виду, это такой вызов, знаете, играть против лучших теннисисток мира день за днем. Но это Grand Slam, поэтому ты просто должна отдавать всю себя и даже больше. И да, я вообще не жалуюсь.

– Когда мы смотрим на твою игру, ты кажешься очень спокойной, очень сосредоточенной именно на своей игре. Ты всегда так делала или открыла эту сторону своей игры и ментальности именно на этом турнире?

– Я не знаю. Иногда я тоже бываю сумасшедшей. Ну да, но я стараюсь сохранять спокойствие, потому что знаю, что для меня это лучший способ – это помогает мне показывать мой лучший теннис. Так что это то, что я стараюсь делать. Но внутри там буря.

– Во время матча на корте мы видели, как тренер Мирры Андреевой наблюдала за тобой. Сохранила ли ты какое-то секретное оружие для финала через два дня?

– Я сыграла здесь уже где-то восемь матчей или больше. Так что секретов нет. Ну да, но я немного смотрела на Мирру. Они играли перед нами, так что я смотрела ее игру, и, имею в виду, это было невероятно. Так что да, это просто еще один замечательный опыт для меня. Я обязательно отдам все. Это финал Grand Slam.

– Ты уже вошла в историю, потому что с начала Открытой эры ты первая теннисистка из квалификации, которая дошла до финала Ролан Гаррос. Я уверен, что ты хочешь большего, и мы желаем тебе сделать этот последний шаг. Как ты теперь будешь готовиться к этому финалу?

– Позвольте мне пока насладиться этим моментом. Я просто хочу немного передохнуть, знаете, насладиться этим сегодня, а потом просто восстановиться, насколько смогу, чтобы просто иметь возможность выложиться на полную.

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Дмитрий Вус Источник: YouTube
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Давай Майя,забирай титул,українці будуть тобі вдячні!
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Вперед , Майя ! 👊🏆
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