Олимпиакос определился с будущим Яремчука, который покинет Лион

Бывший тренер «Олимпиакоса» Олег Протасов высказался о будущем нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

«Я с Романом не общался в последнее время. Мы виделись, когда он еще был в «Олимпиакосе», до отъезда в Лион. Но сейчас тоже читаю, что он возвращается. Его здесь любят и ждут. Насколько я слышал, главный тренер хочет видеть его в команде.

«Олимпиакосу» нужны два равноценных нападающих, тем более что уходит Тареми. Яремчук и Эль-Кааби разного стиля. «Олимпиакосу» как раз нужны два разноплановых форварда: один габаритнее, другой – мельче и подвижнее. Тренер иногда может выпускать их на поле и вдвоем.

Болельщики «Олимпиакоса» его любят. Он играл не так много, как хотелось бы, потом была травма, а дальше поступило предложение из Франции. Но отношение к нему прекрасное. Мы как-то собирались поужинать, но пока не получилось. Я всегда ему говорил: если вдруг что-то нужно подсказать или помочь — я рядом. Но он не особо нуждался в помощи, нормально адаптировался», — сказал Протасов.