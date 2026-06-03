Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука

Украинский нападающий Роман Яремчук не продолжит карьеру в составе «Лиона». Французский клуб окончательно прекратил переговоры с «Олимпиакосом» о полном выкупе нападающего.

30-летний украинец присоединился к «Лиону» на правах аренды зимой и был заинтересован в том, чтобы остаться в Лиге 1 еще на один сезон. Главный тренер команды Паулу Фонсека и спортивное руководство клуба также положительно оценивали перспективу сохранения нападающего.

Впрочем, главным препятствием стала финансовая сторона вопроса. Во время аренды стороны согласовали опцию выкупа за 5 миллионов евро, но «Лион» пытался договориться о меньшей сумме. Греческий клуб категорически отказался снижать цену.

Переговоры завершились безрезультатно. «Лион» не готов платить 5 миллионов евро за украинского форварда, поэтому отказался от идеи его подписания.