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  4. Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука
Франция
03 июня 2026, 07:32 |
2805
0

Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука

Футболист покинет клуб летом

03 июня 2026, 07:32 |
2805
0
Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук не продолжит карьеру в составе «Лиона». Французский клуб окончательно прекратил переговоры с «Олимпиакосом» о полном выкупе нападающего.

30-летний украинец присоединился к «Лиону» на правах аренды зимой и был заинтересован в том, чтобы остаться в Лиге 1 еще на один сезон. Главный тренер команды Паулу Фонсека и спортивное руководство клуба также положительно оценивали перспективу сохранения нападающего.

Впрочем, главным препятствием стала финансовая сторона вопроса. Во время аренды стороны согласовали опцию выкупа за 5 миллионов евро, но «Лион» пытался договориться о меньшей сумме. Греческий клуб категорически отказался снижать цену.

Переговоры завершились безрезультатно. «Лион» не готов платить 5 миллионов евро за украинского форварда, поэтому отказался от идеи его подписания.

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трансферы Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
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