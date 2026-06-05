Неизбежная продажа. Жирона ищет покупателей на Цыганкова и Ваната
Хавбек и форвард не останутся в команде
По информации испанских СМИ, Жирона неизбежно продаст украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, а также Арнау Мартинеса, Донни ван де Бека и Аззедина Унаи.
Сообщается, что игроков с такими зарплатами не может быть в Сегунде, потому что после вылета у клуба значительно снизится бюджет, поэтому удержать ведущих футболистов нереалистично, даже если бы они сами захотели выступать во втором дивизионе.
Пока нет информации, куда конкретно будут проданы украинцы, но в клубе сообщили, что руководство ждет насыщенное и непростое в плане комплектации команды лето.
Ранее сообщалось, что клаусула в контракте Цыганкова составляет 30 миллионов евро.
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