Неизбежная продажа. Жирона ищет покупателей на Цыганкова и Ваната

По информации испанских СМИ, Жирона неизбежно продаст украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, а также Арнау Мартинеса, Донни ван де Бека и Аззедина Унаи.

Сообщается, что игроков с такими зарплатами не может быть в Сегунде, потому что после вылета у клуба значительно снизится бюджет, поэтому удержать ведущих футболистов нереалистично, даже если бы они сами захотели выступать во втором дивизионе.

Пока нет информации, куда конкретно будут проданы украинцы, но в клубе сообщили, что руководство ждет насыщенное и непростое в плане комплектации команды лето.

Ранее сообщалось, что клаусула в контракте Цыганкова составляет 30 миллионов евро.