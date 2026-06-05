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Испания
05 июня 2026, 15:59 | Обновлено 05 июня 2026, 16:09
657
0

Неизбежная продажа. Жирона ищет покупателей на Цыганкова и Ваната

Хавбек и форвард не останутся в команде

05 июня 2026, 15:59 | Обновлено 05 июня 2026, 16:09
657
0
Неизбежная продажа. Жирона ищет покупателей на Цыганкова и Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine
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По информации испанских СМИ, Жирона неизбежно продаст украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, а также Арнау Мартинеса, Донни ван де Бека и Аззедина Унаи.

Сообщается, что игроков с такими зарплатами не может быть в Сегунде, потому что после вылета у клуба значительно снизится бюджет, поэтому удержать ведущих футболистов нереалистично, даже если бы они сами захотели выступать во втором дивизионе.

Пока нет информации, куда конкретно будут проданы украинцы, но в клубе сообщили, что руководство ждет насыщенное и непростое в плане комплектации команды лето.

Ранее сообщалось, что клаусула в контракте Цыганкова составляет 30 миллионов евро.

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Иван Зинченко Источник: AS
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