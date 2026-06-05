Возвращение домой. Стало известно, где будет играть Полтава в Первой лиге

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко сообщил, что команда планирует вернуться в родной город и проводить матчи Первой лиги на стадионе «Ворскла».

«У нас есть действующий договор об аренде с «Ворсклой». Если клуба не станет, мы просто переоформим документы и будем арендовать стадион напрямую у Полтавского городского совета», – сказал Иващенко.

Это сотрудничество подтвердил и генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус, отметив, что руководители находятся в нормальных рабочих отношениях. По его словам, Сергей Иващенко также арендует у клуба поле в Нижних Млынах, оплачивая за это достойную плату.

СК «Полтава» должен был проводить и последние матчи в УПЛ на стадионе им. Бутовского – соответствующий договор аренды был подписан сразу после прихода Гаруса в «Ворсклу». Однако из-за тяжелых погодных условий и непригодности газона «горожане» в родном городе так и не сыграли.

В Премьер-лиге «Полтава» проводила свои домашние матчи в Кропивницком.

Ранее Сергей Иващенко подвел итоги сезона для «Полтавы».