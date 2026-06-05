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Украина. Первая лига
05 июня 2026, 10:57 |
570
0

Возвращение домой. Стало известно, где будет играть Полтава в Первой лиге

«Горожане» планируют играть на стадионе «Ворскла»

05 июня 2026, 10:57 |
570
0
Возвращение домой. Стало известно, где будет играть Полтава в Первой лиге
СК Полтава
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Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко сообщил, что команда планирует вернуться в родной город и проводить матчи Первой лиги на стадионе «Ворскла».

«У нас есть действующий договор об аренде с «Ворсклой». Если клуба не станет, мы просто переоформим документы и будем арендовать стадион напрямую у Полтавского городского совета», – сказал Иващенко.

Это сотрудничество подтвердил и генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус, отметив, что руководители находятся в нормальных рабочих отношениях. По его словам, Сергей Иващенко также арендует у клуба поле в Нижних Млынах, оплачивая за это достойную плату.

СК «Полтава» должен был проводить и последние матчи в УПЛ на стадионе им. Бутовского – соответствующий договор аренды был подписан сразу после прихода Гаруса в «Ворсклу». Однако из-за тяжелых погодных условий и непригодности газона «горожане» в родном городе так и не сыграли.

В Премьер-лиге «Полтава» проводила свои домашние матчи в Кропивницком.

Ранее Сергей Иващенко подвел итоги сезона для «Полтавы».

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Полтава Сергей Иващенко стадион Ворскла им. А.Бутовского Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава
Иван Чирко Источник: Полтавщина
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