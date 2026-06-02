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Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 23:53 | Обновлено 03 июня 2026, 00:48
142
0

«Людей посмотрели». Президент Полтавы подвел итоги сезона

Сергей Иващенко готовится к Первой лиге

02 июня 2026, 23:53 | Обновлено 03 июня 2026, 00:48
142
0
«Людей посмотрели». Президент Полтавы подвел итоги сезона
СК Полтава

Президент «Полтавы» Сергей Иващенко подвел итоги сезона 2025/26.

– Как вы оцениваете дебютный сезон «Полтавы»?

– Как его можно оценить. Посмотрели на соперников, показали себя. Получили новый опыт. Конечно, дорогостоящий, но всё же опыт. Лучше поняли, что такое УПЛ, ведь у всей нашей команды не было опыта выступлений здесь. Сейчас мы увидели, что такое УПЛ, какой уровень игроков, футбола, к которому нужно тренироваться и стараться подняться. Вот это и есть результаты выступлений в УПЛ. К сожалению, сезон не слишком удачный из-за субъективных и объективных обстоятельств, но что есть, то есть.

– Что ждет команду дальше, какие изменения будут в составе и бюджете?

– Готовимся к выступлениям в Первой лиге. Будем обновлять и усиливать состав. Костяк команды останется таким же, как и был – очень много игроков останутся. Но будем укрепляться и, главное, омолаживаться.

– Как вы относитесь к исключению «Руха» из УПЛ прямо перед стыковыми матчами и тому, что вместо него там будет играть «Александрия»?

– Жаль, ведь «Рух» – самобытная команда с хорошим наработанным бэкграундом. Кроме того, они выстроили всю систему, у них прекрасная академия. Но мы должны понимать, что команда может жить только тогда, когда есть финансирование. Владельцы и инвесторы выбирают тот путь, который они выбирают. Они выбрали такой, значит, нужно воспринимать это как данность, ведь это их выбор.

В сезоне УПЛ 2025/26 «Полтава» набрала 13 очков в 30 матчах и заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, вылетев в Первую лигу.

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Сергей Иващенко Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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