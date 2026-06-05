Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции
Франция
05 июня 2026, 10:04 | Обновлено 05 июня 2026, 10:08
123
0

Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции

Вспомним все матчи в истории, в которых африканские национальные команды побеждали французов

05 июня 2026, 10:04 | Обновлено 05 июня 2026, 10:08
123
0
Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции.

Произошло это в товарищеском матче в Нанте, в котором «слоны» победили со счетом 2:1.

До этого первыми четырьмя сборными из Африки, которым это удавалось, были Сенегал (2002), Нигерия (2009), Южная Африка (2010) и Тунис (2022).

Все матчи в истории, в которых африканские сборные побеждали сборную Франции

  • 2026: ТМ, Франция – Кот-д'Ивуар – 1:2
  • 2022: ЧМ, Тунис – Франция – 1:0
  • 2010: ЧМ, Южная Африка – Франция – 2:1
  • 2009: ТМ, Франция – Нигерия – 1:2
  • 2002: ЧМ, Сенегал – Франция – 1:0
По теме:
Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2. Сенсация в Нанте. Видео голов и обзор
Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 4 июня. Смотреть онлайн LIVE
статистика сборная Франции по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Туниса по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Сенегала по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Всё решил тай-брейк! Украина одержала историческую победу в Лиге наций
Волейбол | 05 июня 2026, 02:00 12
Всё решил тай-брейк! Украина одержала историческую победу в Лиге наций
Всё решил тай-брейк! Украина одержала историческую победу в Лиге наций

Сборная Украины провела второй матч на турнире

Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе
Футбол | 05 июня 2026, 08:05 0
Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе
Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе

Главные новости за 4 июня на Sport.ua

«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Бокс | 05.06.2026, 04:44
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05.06.2026, 08:25
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
03.06.2026, 08:11
Бокс
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 56
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
04.06.2026, 05:19 1
Бокс
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
03.06.2026, 12:01 6
Футбол
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 154
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем