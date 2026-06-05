Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции.

Произошло это в товарищеском матче в Нанте, в котором «слоны» победили со счетом 2:1.

До этого первыми четырьмя сборными из Африки, которым это удавалось, были Сенегал (2002), Нигерия (2009), Южная Африка (2010) и Тунис (2022).

Все матчи в истории, в которых африканские сборные побеждали сборную Франции

Nations africaines ayant battu la France 🇫🇷 :



- 🇸🇳 Sénégal 1-0 France le 31 mai 2002

- France 1-2 Nigeria 🇳🇬 le 2 juin 2009

- Afrique du Sud 🇿🇦 2-1 France le 22 juin 2010

- 🇹🇳 Tunisie 1-0 France le 30 novembre 2022

- France 1-2 Côte d'Ivoire 🇨🇮 le 4 juin 2026 #FRACIV