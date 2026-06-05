Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции
Вспомним все матчи в истории, в которых африканские национальные команды побеждали французов
Кот-д'Ивуар стал пятой африканской сборной, победившей сборную Франции.
Произошло это в товарищеском матче в Нанте, в котором «слоны» победили со счетом 2:1.
До этого первыми четырьмя сборными из Африки, которым это удавалось, были Сенегал (2002), Нигерия (2009), Южная Африка (2010) и Тунис (2022).
Все матчи в истории, в которых африканские сборные побеждали сборную Франции
- 2026: ТМ, Франция – Кот-д'Ивуар – 1:2
- 2022: ЧМ, Тунис – Франция – 1:0
- 2010: ЧМ, Южная Африка – Франция – 2:1
- 2009: ТМ, Франция – Нигерия – 1:2
- 2002: ЧМ, Сенегал – Франция – 1:0
Nations africaines ayant battu la France 🇫🇷 :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 4, 2026
- 🇸🇳 Sénégal 1-0 France le 31 mai 2002
- France 1-2 Nigeria 🇳🇬 le 2 juin 2009
- Afrique du Sud 🇿🇦 2-1 France le 22 juin 2010
- 🇹🇳 Tunisie 1-0 France le 30 novembre 2022
- France 1-2 Côte d'Ivoire 🇨🇮 le 4 juin 2026 #FRACIV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины провела второй матч на турнире
Главные новости за 4 июня на Sport.ua