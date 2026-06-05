Украинский голкипер назван лучшим вратарем чемпионата Европы 2026

Вратарь сборной Украины по мини-футболу Мирослав Магурский получил награду от Европейской федерации мини-футбола как лучший голкипер Евро-2026.

21-летний кипер провел на турнире в Братиславе 5 матчей, оформил сухой матч в четвертьфинале против Грузии (4:0) и был признан MVP матча группового этапа против Сербии (1:1).

Сборная Украины впервые в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. Ранее лучшим результатом сине-желтых был выход в 1/4 финала домашнего чемпионата Европы 2018 в Киеве.

В финале ЧЕ-2026 команда Александра Бондаря уступила сборной Азербайджана (0:2), которая также является действующим чемпионом мира.

ФОТО. Мирослав Магурский стал лучшим голкипером ЧЕ-2026 по мини-футболу