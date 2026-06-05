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05 июня 2026, 09:34 | Обновлено 05 июня 2026, 09:42
672
0

Украинский голкипер назван лучшим вратарем чемпионата Европы 2026

Мирослав Магурский получил приз за успешное выступление на ЧЕ по мини-футболу

05 июня 2026, 09:34 | Обновлено 05 июня 2026, 09:42
672
0
Украинский голкипер назван лучшим вратарем чемпионата Европы 2026
Minifootball Ukraine. Мирослав Магурский
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Вратарь сборной Украины по мини-футболу Мирослав Магурский получил награду от Европейской федерации мини-футбола как лучший голкипер Евро-2026.

21-летний кипер провел на турнире в Братиславе 5 матчей, оформил сухой матч в четвертьфинале против Грузии (4:0) и был признан MVP матча группового этапа против Сербии (1:1).

Сборная Украины впервые в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. Ранее лучшим результатом сине-желтых был выход в 1/4 финала домашнего чемпионата Европы 2018 в Киеве.

В финале ЧЕ-2026 команда Александра Бондаря уступила сборной Азербайджана (0:2), которая также является действующим чемпионом мира.

ФОТО. Мирослав Магурский стал лучшим голкипером ЧЕ-2026 по мини-футболу

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лучший вратарь мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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