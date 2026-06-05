ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-легионер Динамо нашел новый клуб в Европе

Бывший форвард киевского Динамо Жерсон Родригес снова сменил клубную прописку, подписав контракт с ФК Вардар (Северная Македония). Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист заключили соглашение сроком на год с возможностью продления еще на один сезон. О финансовых аспектах контракта не сообщается.

Последним клубом 30-летнего футболиста был тайский Канчанабури Пауэр. В минувшем сезоне Родригес провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Жерсон известен украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, которому принадлежал с 2019 по 2025 год. За «бело-синих» он сыграл 53 поединка, записав на свой счет девять голов и четыре ассиста.