Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за войны
Раковицана в Киеве не будет
Киевское «Динамо» связывали с возможным трансфером центрального защитника польского «Ракува» и сборной Румынии Богдана Раковицана.
По информации источника, между сторонами не состоялось никаких переговоров. После уточнения позиции футболиста стало понятно, что игрок сборной Румынии не рассматривает возможность продолжения карьеры в украинском чемпионате из-за военной ситуации в стране.
Отмечается, что распространение информации о якобы интересе «Динамо» может быть связано с действиями представителей футболиста, которые пытаются привлечь внимание к своему клиенту на трансферном рынке.
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