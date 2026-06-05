Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за войны

Киевское «Динамо» связывали с возможным трансфером центрального защитника польского «Ракува» и сборной Румынии Богдана Раковицана.

По информации источника, между сторонами не состоялось никаких переговоров. После уточнения позиции футболиста стало понятно, что игрок сборной Румынии не рассматривает возможность продолжения карьеры в украинском чемпионате из-за военной ситуации в стране.

Отмечается, что распространение информации о якобы интересе «Динамо» может быть связано с действиями представителей футболиста, которые пытаются привлечь внимание к своему клиенту на трансферном рынке.