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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 07:32 |
1377
0

Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за войны

Раковицана в Киеве не будет

05 июня 2026, 07:32 |
1377
0
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Раковицан
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Киевское «Динамо» связывали с возможным трансфером центрального защитника польского «Ракува» и сборной Румынии Богдана Раковицана.

По информации источника, между сторонами не состоялось никаких переговоров. После уточнения позиции футболиста стало понятно, что игрок сборной Румынии не рассматривает возможность продолжения карьеры в украинском чемпионате из-за военной ситуации в стране.

Отмечается, что распространение информации о якобы интересе «Динамо» может быть связано с действиями представителей футболиста, которые пытаются привлечь внимание к своему клиенту на трансферном рынке.

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Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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