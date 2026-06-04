Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Раковицан может присоединиться к киевскому клубу
Киевское «Динамо» проявляет серьезный интерес к центральному защитнику польского «Ракува» и сборной Румынии Богдану Раковицану, сообщает Руди Галетти.
По информации источника, столичный клуб готов сделать официальное предложение по трансферу 24-летнего румына. Сумма потенциальной сделки должна составить около 2,5 миллиона евро.
В то же время на футболиста претендуют и несколько других европейских клубов, поэтому борьба за его подписание обещает быть конкурентной.
Сам Раковицан не исключает смену команды во время летнего трансферного окна и настроен рассмотреть новые варианты для продолжения карьеры.
Ожидается, что «Ракув» будет готов отпустить своего защитника за сумму от 2,5 до 3 миллионов евро.
В прошлом сезоне Богдан Раковицан провел 45 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
🚨🔥 EXCL | Dynamo Kyiv have shown concrete interest in signing Bogdan Racovițan and are ready to submit an offer worth around €2.5m to Raków.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 4, 2026
More European clubs remain in the race, with the Romanian CB open to a move and expected to leave this summer for ~€2.5-3m. pic.twitter.com/y0EMkULoeP
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