Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги

Киевское «Динамо» проявляет серьезный интерес к центральному защитнику польского «Ракува» и сборной Румынии Богдану Раковицану, сообщает Руди Галетти.

По информации источника, столичный клуб готов сделать официальное предложение по трансферу 24-летнего румына. Сумма потенциальной сделки должна составить около 2,5 миллиона евро.

В то же время на футболиста претендуют и несколько других европейских клубов, поэтому борьба за его подписание обещает быть конкурентной.

Сам Раковицан не исключает смену команды во время летнего трансферного окна и настроен рассмотреть новые варианты для продолжения карьеры.

Ожидается, что «Ракув» будет готов отпустить своего защитника за сумму от 2,5 до 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Богдан Раковицан провел 45 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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