Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 14:11 |
4428
6

Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги

Раковицан может присоединиться к киевскому клубу

04 июня 2026, 14:11 |
4428
6 Comments
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Раковицан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» проявляет серьезный интерес к центральному защитнику польского «Ракува» и сборной Румынии Богдану Раковицану, сообщает Руди Галетти.

По информации источника, столичный клуб готов сделать официальное предложение по трансферу 24-летнего румына. Сумма потенциальной сделки должна составить около 2,5 миллиона евро.

В то же время на футболиста претендуют и несколько других европейских клубов, поэтому борьба за его подписание обещает быть конкурентной.

Сам Раковицан не исключает смену команды во время летнего трансферного окна и настроен рассмотреть новые варианты для продолжения карьеры.

Ожидается, что «Ракув» будет готов отпустить своего защитника за сумму от 2,5 до 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Богдан Раковицан провел 45 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

По теме:
Серьезное усиление. Ливерпуль ведет переговоры по вингеру ПСЖ
Ливерпуль ведет переговоры по 16-летнему суперталанту
Талантливый украинец вернется в Полесье и получит шанс от Ротаня
Руди Галетти Ракув Ченстохова Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Руди Галетти
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову
Футбол | 04 июня 2026, 13:13 0
Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову
Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову

Эртугрул Доган сообщил, что «Трабзонспор» действительно рассматривает трансфер украинца

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 04 июня 2026, 03:14 16
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату

В клубе будут изучать каталонский язык

Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Футбол | 04.06.2026, 08:02
Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Футбол | 03.06.2026, 21:51
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04.06.2026, 04:44
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сподіваюся, що це не другий Бленуце.
Ответить
+1
Бленуцевіцан))))))))))
Ответить
0
Большие деньги!? Очередной Булеца?
Ответить
0
У Ракуві є грек, центральний захисник, гравець зібрної Греції. От він теоретично міг би допомогти. А цей румун нічим не сильніший за наявних у нас гравців. Нічим.
Ответить
0
Опять румын, опять в дынаму, ну тут всё понятно 🤣
Ответить
-1
а я уже не верю ни во что, меня не примут, опять найдется тысяча причин...
Ответить
-2
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 147
Теннис
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 14
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 17
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем