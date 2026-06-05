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  4. Капитан сборной Украины лаконично высказался о Мальдере
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 07:42 |
928
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Капитан сборной Украины лаконично высказался о Мальдере

Николай Матвиенко похвалил итальянского тренера

05 июня 2026, 07:42 |
928
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Капитан сборной Украины лаконично высказался о Мальдере
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко
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Капитан национальной сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о коучах «сине-желтых» Андреа Мальдеру после контрольного матча против Польши (2:0).

«100% новый тренер, новые идеи какие-то, все меняется. Дай Бог, чтобы так продолжилось в положительном русле, потому что первая игра, только одна игра – это мало что значит. Нужно продолжать так же», – сказал Матвиенко.

Национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера, который уже успел дебютировать во главе сине-желтых с победы над национальной командой Польши (2:0).

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Андреа Мальдера Николай Матвиенко сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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Капітан Збірної України - Андрій Ярмоленко.
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