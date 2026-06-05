Капитан сборной Украины лаконично высказался о Мальдере

Капитан национальной сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о коучах «сине-желтых» Андреа Мальдеру после контрольного матча против Польши (2:0).

«100% новый тренер, новые идеи какие-то, все меняется. Дай Бог, чтобы так продолжилось в положительном русле, потому что первая игра, только одна игра – это мало что значит. Нужно продолжать так же», – сказал Матвиенко.

Национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера, который уже успел дебютировать во главе сине-желтых с победы над национальной командой Польши (2:0).