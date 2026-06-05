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  4. Мальдера решится на смелый шаг. Тренер удивил своим заявлением
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 03:32 |
317
0

Мальдера решится на смелый шаг. Тренер удивил своим заявлением

Андреа рассказал, какую татуировку планирует сделать в будущем

05 июня 2026, 03:32 |
317
0
Мальдера решится на смелый шаг. Тренер удивил своим заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, какую татуировку готов сделать в случае успешного выхода национальной команды в финальную часть Евро-2028.

«Я бы набил имя одного из украинских солдат», – откровенно сказал Мальдера.

Ранее после поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче главный тренер поляков Ян Урбан прокомментировал ситуацию, которая возникла после финального свистка. Наставник не обменялся традиционным рукопожатием с тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который в этот момент праздновал победу со своими игроками.

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сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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