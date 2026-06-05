Мальдера решится на смелый шаг. Тренер удивил своим заявлением
Андреа рассказал, какую татуировку планирует сделать в будущем
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, какую татуировку готов сделать в случае успешного выхода национальной команды в финальную часть Евро-2028.
«Я бы набил имя одного из украинских солдат», – откровенно сказал Мальдера.
Ранее после поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче главный тренер поляков Ян Урбан прокомментировал ситуацию, которая возникла после финального свистка. Наставник не обменялся традиционным рукопожатием с тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который в этот момент праздновал победу со своими игроками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раковицан может присоединиться к киевскому клубу
В ролике снялись звезды футбола, Голливуда и шоу-бизнеса