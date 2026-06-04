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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 23:51 | Обновлено 04 июня 2026, 23:53
53
0

Где смотреть онлайн переходной матч Александрия – Левый Берег

Поединок за право сыграть в Премьер-лиги состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени

04 июня 2026, 23:51 | Обновлено 04 июня 2026, 23:53
53
0
Где смотреть онлайн переходной матч Александрия – Левый Берег
Александрия – Левый Берег
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В пятницу, 5 июня, состоится матч за право сыграть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Александрия» и киевский «Левый Берег».

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Ника». Главным арбитром назначен Алексей Деревинский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» заняла 15-е место в турнирной таблице элитного дивизиона. «Левый Берег» разместился на третьей позиции, получив шанс пробиться в Премьер-лигу.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2,13 для «Александрии» и 3,51 для «Левого Берега». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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