Костюк обратилась к фанатам после вылета с Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в своём Instagram обратилась к болельщикам после вылета с «Ролан Гаррос» 2026:

«Я думала над тем, что сказать после этого турнира.

Несколько лет назад выход в мой первый полуфинал турнира Большого шлема и неудача в финале воспринимались бы совсем иначе. Конечно, я разочарована. Я хотела большего.

Но я также уезжаю из Парижа с чувством, которого не всегда испытывала: благодарностью за то, каким становится этот путь.

Долгое время я оценивала все через призму результатов. В последнее время я учусь ценить тот рост, который стоит за ними, людей, которые разделяют со мной этот путь, и возможность соревноваться на самом высоком уровне.

Этот турнир напомнил мне, насколько иным стало мое отношение к игре сегодня.

Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.

Спасибо моей команде, всем, кто поддерживал меня на протяжении этих двух недель, и всем дома, в Украине.

До встречи на траве».