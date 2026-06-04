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  4. Костюк обратилась к фанатам после вылета с Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 23:17 |
908
2

Костюк обратилась к фанатам после вылета с Ролан Гаррос

Украинская теннисистка готовится к травяному сезону

04 июня 2026, 23:17 |
908
2 Comments
Костюк обратилась к фанатам после вылета с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в своём Instagram обратилась к болельщикам после вылета с «Ролан Гаррос» 2026:

«Я думала над тем, что сказать после этого турнира.

Несколько лет назад выход в мой первый полуфинал турнира Большого шлема и неудача в финале воспринимались бы совсем иначе. Конечно, я разочарована. Я хотела большего.

Но я также уезжаю из Парижа с чувством, которого не всегда испытывала: благодарностью за то, каким становится этот путь.

Долгое время я оценивала все через призму результатов. В последнее время я учусь ценить тот рост, который стоит за ними, людей, которые разделяют со мной этот путь, и возможность соревноваться на самом высоком уровне.

Этот турнир напомнил мне, насколько иным стало мое отношение к игре сегодня.

Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.

Спасибо моей команде, всем, кто поддерживал меня на протяжении этих двух недель, и всем дома, в Украине.

До встречи на траве».

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Марто! Дякуємо за емоції! У тебе все попереду!
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+5
Мартусю,натренеруй першу подачу і ні хто в тебе не зможе виграти. До речі- Еліну це теж стосується. 
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+2
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