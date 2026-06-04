Костюк обратилась к фанатам после вылета с Ролан Гаррос
Украинская теннисистка готовится к травяному сезону
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в своём Instagram обратилась к болельщикам после вылета с «Ролан Гаррос» 2026:
«Я думала над тем, что сказать после этого турнира.
Несколько лет назад выход в мой первый полуфинал турнира Большого шлема и неудача в финале воспринимались бы совсем иначе. Конечно, я разочарована. Я хотела большего.
Но я также уезжаю из Парижа с чувством, которого не всегда испытывала: благодарностью за то, каким становится этот путь.
Долгое время я оценивала все через призму результатов. В последнее время я учусь ценить тот рост, который стоит за ними, людей, которые разделяют со мной этот путь, и возможность соревноваться на самом высоком уровне.
Этот турнир напомнил мне, насколько иным стало мое отношение к игре сегодня.
Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.
Спасибо моей команде, всем, кто поддерживал меня на протяжении этих двух недель, и всем дома, в Украине.
До встречи на траве».
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