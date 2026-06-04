«Лучше, чем российские ракеты». В Польше оценили полуфинал Ролан Гаррос

Премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально прокомментировал громкую победу польской теннисистки Майи Хвалинской в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Наша пчелка Майя лучше российских ракет», – написал польский премьер.

В матче 1/2 финала полька, занимающая 114-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла Диану Шнайдер – представительницу с российским паспортом, занимающую 23-ю позицию в мировом рейтинге.

Для Хвалинской этот результат стал историческим: теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира серии Grand Slam. Более того, она стала первой квалификанткой, которой удалось добраться до решающего матча «Ролан Гаррос».