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  4. «Лучше, чем российские ракеты». В Польше оценили полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 23:20 |
767
1

«Лучше, чем российские ракеты». В Польше оценили полуфинал Ролан Гаррос

Дональд Туск рад выходу Хвалинской в финал

04 июня 2026, 23:20 |
767
1 Comments
«Лучше, чем российские ракеты». В Польше оценили полуфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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Премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально прокомментировал громкую победу польской теннисистки Майи Хвалинской в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Наша пчелка Майя лучше российских ракет», – написал польский премьер.

В матче 1/2 финала полька, занимающая 114-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла Диану Шнайдер – представительницу с российским паспортом, занимающую 23-ю позицию в мировом рейтинге.

Для Хвалинской этот результат стал историческим: теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира серии Grand Slam. Более того, она стала первой квалификанткой, которой удалось добраться до решающего матча «Ролан Гаррос».

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Ролан Гаррос Майя Хвалиньска Ролан Гаррос 2026 Диана Шнайдер
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Це і в фіналі потрібно показати . Потрібно цій дівчинці зробити ще один крок 👊🏆
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