Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин

На Открытом чемпионате Франции 2026 определена финальная пара в женском одиночном разряде.

Украинская тенниситка Марта Костюк не сумела переиграть Мирру Андрееву. Для Костюк это был первый полуфинал на турнирах Grand Slam в карьере.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Квалифайер Майя Хвалиньская продолжает свой сенсационный путь – полька выбила Диану Шнайдер. Майя спасла теннис от болотного финала.

И для Андреевой, и для Хвалиньской это будет первый финал на мейджорах. Решающий поединок состоится 6 июня.

Ранее Майя ни разу не играла против Мирры. Победительница поединка, помимо трофея, также получит чек размером в €2 800 000.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Диана Шнайдер [25] – Майя Хвалиньска [Q] – 6:7 (4:7), 4:6

Марта Костюк [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6