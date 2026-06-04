Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Марта Костюк не сумела пройти Мирру Андрееву, а Майя Хвалиньска выбила Диану Шнайдер
На Открытом чемпионате Франции 2026 определена финальная пара в женском одиночном разряде.
Украинская тенниситка Марта Костюк не сумела переиграть Мирру Андрееву. Для Костюк это был первый полуфинал на турнирах Grand Slam в карьере.
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Квалифайер Майя Хвалиньская продолжает свой сенсационный путь – полька выбила Диану Шнайдер. Майя спасла теннис от болотного финала.
И для Андреевой, и для Хвалиньской это будет первый финал на мейджорах. Решающий поединок состоится 6 июня.
Ранее Майя ни разу не играла против Мирры. Победительница поединка, помимо трофея, также получит чек размером в €2 800 000.
Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала
Диана Шнайдер [25] – Майя Хвалиньска [Q] – 6:7 (4:7), 4:6
Марта Костюк [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6
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2 Коболли - Костюк
3 Меншик - Шнайдер
4 ФАА - Сабаленка
5 Ходар и Хвалинская
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