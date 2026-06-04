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  4. МИКОЛЕНКО: «Немного забыли, как это видеть наших болельщиков»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 21:19 |
122
0

МИКОЛЕНКО: «Немного забыли, как это видеть наших болельщиков»

Виталий поделился эмоциями после открытой тренировки

04 июня 2026, 21:19 |
122
0
МИКОЛЕНКО: «Немного забыли, как это видеть наших болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Захисник сборной Украины Виталий Миколенко после открытой тренировки во Львове поделился эмоциями от встречи с болельщиками, а также рассказал о принципах работы Андреа Мальдеры.

«Конечно, немного забыли, как это видеть наших болельщиков, несколько тысяч людей пришло сегодня – очень приятно и очень позитивные эмоции.

Принципы работы Мальдера? Главный тренер подчеркивал, что тактика не играет большой роли в футболе, если не будет страсти, на поле не будет командного духа, особенно в сборной, потому что это всегда 7-10 дней сборов. И тебе нужно этот командный дух показать. Если не будет командного духа, то никакая тактика не сработает», – рассказал Миколенко.

Сборная Украины в дебютном матче Андреа Мальдеры во главе команды победила Польшу (2:0), а следующий матч проведет 7 июня со сборной Дании.

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Виталий Миколенко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Суспильне Спорт
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