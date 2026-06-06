Ванат выбрал необычное место после неудачного сезона Жироны

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат начал летний отпуск после завершения клубного сезона.

Футболист поделился кадрами в своих соцсетях, показав, что сейчас находится в Тбилиси. Вместе с игроком в путешествие отправилась его девушка Милана Кухилава.

Ванат не был вызван в расположение национальной сборной Украины – футболист восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил концовку сезона.

В этом сезоне Ванат провел 29 матчей за «Жирону», забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Будущее украинца в испанском клубе остается неопределенным после вылета команды из Ла Лиги.