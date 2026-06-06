Ванат выбрал необычное место после неудачного сезона Жироны
Футболист решил провести отпуск в Грузии
Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат начал летний отпуск после завершения клубного сезона.
Футболист поделился кадрами в своих соцсетях, показав, что сейчас находится в Тбилиси. Вместе с игроком в путешествие отправилась его девушка Милана Кухилава.
Ванат не был вызван в расположение национальной сборной Украины – футболист восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил концовку сезона.
В этом сезоне Ванат провел 29 матчей за «Жирону», забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Будущее украинца в испанском клубе остается неопределенным после вылета команды из Ла Лиги.
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