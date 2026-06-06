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  4. Ванат выбрал необычное место после неудачного сезона Жироны
Испания
06 июня 2026, 06:02 |
757
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Ванат выбрал необычное место после неудачного сезона Жироны

Футболист решил провести отпуск в Грузии

06 июня 2026, 06:02 |
757
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Ванат выбрал необычное место после неудачного сезона Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат начал летний отпуск после завершения клубного сезона.

Футболист поделился кадрами в своих соцсетях, показав, что сейчас находится в Тбилиси. Вместе с игроком в путешествие отправилась его девушка Милана Кухилава.

Ванат не был вызван в расположение национальной сборной Украины – футболист восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил концовку сезона.

В этом сезоне Ванат провел 29 матчей за «Жирону», забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Будущее украинца в испанском клубе остается неопределенным после вылета команды из Ла Лиги.

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Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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