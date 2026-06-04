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  4. Николай МАТВИЕНКО: «У Мальдеры новые идеи, все меняется»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 20:41 |
175
0

Николай МАТВИЕНКО: «У Мальдеры новые идеи, все меняется»

Николай Матвиенко оценил работу друга, Тараса Степаненко в сборной

04 июня 2026, 20:41 |
175
0
Николай МАТВИЕНКО: «У Мальдеры новые идеи, все меняется»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко
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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от работы с Андреа Мальдерой и Тарасом Степаненко.

– 100%, новый тренер, новые идеи какие-то, все меняется. Дай Бог, чтобы так продолжилось в положительном русле, потому что первая игра, только одна игра, это мало значит. Необходимо продолжать так же.

– Если говорить о Тарасе Степаненко, он твой друг, как он вливается в роль тренера? Что-то ты ему подсказываешь?

– Как я ему могу что-нибудь подсказать? Это он нам подсказывает сейчас. Нет, все супер, все по делу, все хорошо.

– Ему сложно или нет?

– Я не знаю. Думаю, точно нелегко. Это такой первый опыт. Но все друг друга поддерживаем, коллектив классный, и потому я думаю, что особых проблем не будет, – сказал Матвиенко.

В первом матче нового тренерского штаба сборная Украины победила поляков (2:0).

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Николай Матвиенко Андреа Мальдера Тарас Степаненко сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина
Руслан Полищук Источник: Трендец
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