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  4. Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 21:22 |
4664
3

Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой

Марта не пожала руку сопернице

04 июня 2026, 21:22 |
4664
3 Comments
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Ролан Гаррос, уступив в полуфинале россиянке Мирре Андреевой в двух сетах.

По окончании встречи украинка в очередной раз не стала пожимать руку представительнице страны-агрессора. Такой жест уже давно является последовательной позицией украинских спортсменов после начала полномасштабной войны россии против Украины.

Эпизод вызвал активную критику в российских сетях. Пользователи массово начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес Костюк, критикуя ее решение отказаться от традиционного послематчевого рукопожатия.

Следующим турниром для Марты может стать соревнование категории WTA 500 в Лондоне, где она планирует начать подготовку к травяной части сезона.

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Комментарии 3
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Ой! Та перестаньте вже! Смішно читати
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+5
У самої Костюк була істерика на корті .
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+5
Подивився які наступні турніри у нашої ледачої зірки перед Уімбилдоном .Тільки один турнір ,тоді як у ветерана Світоліної два турніри ! І як у вас сліпі язик повертається називати Костюк не ледачою ?! 
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-7
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