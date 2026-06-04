Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Марта не пожала руку сопернице
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Ролан Гаррос, уступив в полуфинале россиянке Мирре Андреевой в двух сетах.
По окончании встречи украинка в очередной раз не стала пожимать руку представительнице страны-агрессора. Такой жест уже давно является последовательной позицией украинских спортсменов после начала полномасштабной войны россии против Украины.
Эпизод вызвал активную критику в российских сетях. Пользователи массово начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес Костюк, критикуя ее решение отказаться от традиционного послематчевого рукопожатия.
Следующим турниром для Марты может стать соревнование категории WTA 500 в Лондоне, где она планирует начать подготовку к травяной части сезона.
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