Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Ролан Гаррос, уступив в полуфинале россиянке Мирре Андреевой в двух сетах.

По окончании встречи украинка в очередной раз не стала пожимать руку представительнице страны-агрессора. Такой жест уже давно является последовательной позицией украинских спортсменов после начала полномасштабной войны россии против Украины.

Эпизод вызвал активную критику в российских сетях. Пользователи массово начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес Костюк, критикуя ее решение отказаться от традиционного послематчевого рукопожатия.

Следующим турниром для Марты может стать соревнование категории WTA 500 в Лондоне, где она планирует начать подготовку к травяной части сезона.