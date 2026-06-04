Оболонь отказалась от полузащитника и определяется со спаррингами

Как стало известно Sport.ua, в ФК «Оболонь» приняли решение не продлевать контракт с 26-летним полузащитником Константином Бычеком, который в прошлом сезоне провел в составе «пивоваров» 18 календарных поединков. Результативными действиями он не отличался.

Также несколько дней назад опытному полузащитнику Руслану Черненко было сообщено о том, что с ним не собираются пролонгировать соглашение.

В ходе подготовки к новому сезону подопечные Александра Антоненко планируют сыграть восемь контрольных матчей. Один из спарринг-партнеров уже известен – второлиговая винницкая «Нива».

Ранее «Оболонь» определилась с будущим ведущих игроков.