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  4. Оболонь отказалась от полузащитника и определяется со спаррингами
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 20:11 |
280
0

Оболонь отказалась от полузащитника и определяется со спаррингами

Костянтин Бычек покинет клуб, а новички должны появиться перед первым сбором

04 июня 2026, 20:11 |
280
0
Оболонь отказалась от полузащитника и определяется со спаррингами
ФК Оболонь. Константин Бычек
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Как стало известно Sport.ua, в ФК «Оболонь» приняли решение не продлевать контракт с 26-летним полузащитником Константином Бычеком, который в прошлом сезоне провел в составе «пивоваров» 18 календарных поединков. Результативными действиями он не отличался.

Также несколько дней назад опытному полузащитнику Руслану Черненко было сообщено о том, что с ним не собираются пролонгировать соглашение.

В ходе подготовки к новому сезону подопечные Александра Антоненко планируют сыграть восемь контрольных матчей. Один из спарринг-партнеров уже известен – второлиговая винницкая «Нива».

Ранее «Оболонь» определилась с будущим ведущих игроков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Константин Бычек инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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