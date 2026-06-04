Оболонь отказалась от полузащитника и определяется со спаррингами
Костянтин Бычек покинет клуб, а новички должны появиться перед первым сбором
Как стало известно Sport.ua, в ФК «Оболонь» приняли решение не продлевать контракт с 26-летним полузащитником Константином Бычеком, который в прошлом сезоне провел в составе «пивоваров» 18 календарных поединков. Результативными действиями он не отличался.
Также несколько дней назад опытному полузащитнику Руслану Черненко было сообщено о том, что с ним не собираются пролонгировать соглашение.
В ходе подготовки к новому сезону подопечные Александра Антоненко планируют сыграть восемь контрольных матчей. Один из спарринг-партнеров уже известен – второлиговая винницкая «Нива».
Ранее «Оболонь» определилась с будущим ведущих игроков.
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