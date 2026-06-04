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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 18:07 | Обновлено 04 июня 2026, 19:42
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Известный тренер назвал фаворита игры Александрия – Левый Берег

Максим Фещук прогнозирует победу подопечных Владимира Шарана

04 июня 2026, 18:07 | Обновлено 04 июня 2026, 19:42
742
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Известный тренер назвал фаворита игры Александрия – Левый Берег
ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук
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Украинский тренер Максим Фещук дал свой прогноз на матч Александрия – Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

«Пара Александрия – Левый Берег очень интересна и это не только противостоянием двух опытных тренеров – Шарана и Рябоконя – но еще и президентов обоих клубов. Не так давно Николай Лавренко был боссом клуба из Кировоградщины, вспомним.

У Левого Берега немало качественных футболистов и у них очень опытный тренер [Александр Рябоконь]. Однако стоит отметить, что в последних матчах сезона в Первой лиге игра киевской команды была не слишком убедительной.

Едва одолели аутсайдеров Подолья (1:0) и Ворсклу (1:0), например. В то же время с главным конкурентом в борьбе за второе место, Черноморцем, удовлетворились лишь ничьей. Вот это немного смущает, потому что команда, которая ставит задачу выхода в УПЛ и открыто его декларирует, должна играть мощнее

В матче Александрия – Левый Берег думаю, что победит команда Владимира Шарана с разницей в один гол», – сказал Фещук.

Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Максим Фещук Александрия Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Обидва клуби хочу бачити в УПЛ.
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