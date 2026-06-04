Известный тренер назвал фаворита игры Александрия – Левый Берег
Максим Фещук прогнозирует победу подопечных Владимира Шарана
Украинский тренер Максим Фещук дал свой прогноз на матч Александрия – Левый Берег, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.
«Пара Александрия – Левый Берег очень интересна и это не только противостоянием двух опытных тренеров – Шарана и Рябоконя – но еще и президентов обоих клубов. Не так давно Николай Лавренко был боссом клуба из Кировоградщины, вспомним.
У Левого Берега немало качественных футболистов и у них очень опытный тренер [Александр Рябоконь]. Однако стоит отметить, что в последних матчах сезона в Первой лиге игра киевской команды была не слишком убедительной.
Едва одолели аутсайдеров Подолья (1:0) и Ворсклу (1:0), например. В то же время с главным конкурентом в борьбе за второе место, Черноморцем, удовлетворились лишь ничьей. Вот это немного смущает, потому что команда, которая ставит задачу выхода в УПЛ и открыто его декларирует, должна играть мощнее
В матче Александрия – Левый Берег думаю, что победит команда Владимира Шарана с разницей в один гол», – сказал Фещук.
Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
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