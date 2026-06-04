Трое с новыми контрактами: клуб Первой лиги сохранил важных игроков

Как стало известно Sport.ua, правый защитник Александр Жмуйда, фланговый универсал Максим Процив (оба в прошлом году стали чемпионами Первой лиги в составе «Эпицентра») и левый защитник Владислав Чушенко подписали новые контракты с «Прикарпатьем», согласившись остаться в Ивано-Франковске до 30 июня 2027 года.

Любопытно, что всем трем игрокам по 25 лет. В завершившемся сезоне Жмуйда провел 26 матчей в Первой лиге (статистика – 1+2), Процив принял участие в 27 поединках (0+1), а Чушенко выходил на поле 26 раз (2+2).

В то же время в конце этого месяца заканчиваются контракты еще у семи игроков: вратаря Святослава Барасюка, полевых игроков Романа Барчука, Василия Геника, Максима Максимца, Павла Михальчука, Мирослава Трофимюка и капитана команды Василия Цюцюры. Кроме того, завершается арендное соглашение полузащитника Даниила Голуба, права на которого принадлежат «Буковине».

Напомним, на днях ивано-франковский клуб расторг контракт с полузащитником Назаром Приходько, который должен был действовать до 31 декабря этого года.

«Прикарпатье» по итогам сезона 2025/26 заняло шестое место в Первой лиге. Годом ранее команда финишировала десятой.