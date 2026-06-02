ОФИЦИАЛЬНО. Кадровые изменения. Клуб Первой лиги расторг контракт с игроком
Назар Приходько покинул расположение «Прикарпатья»
Перволиговый клуб «Прикарпатье» из Ивано-Франковска официально объявил о первой кадровой перестановке: расположение команды покинул 25-летний полузащитник Назар Приходько.
Стороны по взаимному согласию прекратили сотрудничество, и Приходько получил статус свободного агента.
«Спасибо за сотрудничество! Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – сообщила пресс-служба.
Назар присоединился к клубу летом 2025 года после выступлений за «Диназ». В составе «Прикарпатья» полузащитник провёл 16 матчей и отдал одну результативную передачу.
Сезон-2025/26 «Прикарпатье» завершило на шестом месте в Первой лиге, набрав 37 очков.
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