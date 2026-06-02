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Украина. Первая лига
02 июня 2026, 22:56 | Обновлено 02 июня 2026, 22:57
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кадровые изменения. Клуб Первой лиги расторг контракт с игроком

Назар Приходько покинул расположение «Прикарпатья»

02 июня 2026, 22:56 | Обновлено 02 июня 2026, 22:57
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровые изменения. Клуб Первой лиги расторг контракт с игроком
ФК Прикарпатье. Назар Приходько

Перволиговый клуб «Прикарпатье» из Ивано-Франковска официально объявил о первой кадровой перестановке: расположение команды покинул 25-летний полузащитник Назар Приходько.

Стороны по взаимному согласию прекратили сотрудничество, и Приходько получил статус свободного агента.

«Спасибо за сотрудничество! Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – сообщила пресс-служба.

Назар присоединился к клубу летом 2025 года после выступлений за «Диназ». В составе «Прикарпатья» полузащитник провёл 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

Сезон-2025/26 «Прикарпатье» завершило на шестом месте в Первой лиге, набрав 37 очков.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины свободный агент Назар Приходько
Андрей Витренко Источник: ФК Прикарпатье
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