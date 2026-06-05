ПСЖ после победы в Лиге чемпионов отказался от россиянина
Батраков не переедет в Париж
Французский гранд «ПСЖ» больше не рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «локомотива» Алексея Батракова.
Как сообщает Le Parisien, 20-летний футболист привлек внимание парижского клуба благодаря своим выступлениям, а за его развитием внимательно следил спортивный советник команды Луиш Кампуш.
Впрочем, после детального анализа кандидатуры игрока руководство чемпиона Франции решило не продолжать работу над возможным переходом. Сейчас в «ПСЖ» сосредоточились на других вариантах усиления состава и не планируют возвращаться к переговорам по поводу Батракова.
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