ПСЖ после победы в Лиге чемпионов отказался от россиянина

Французский гранд «ПСЖ» больше не рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «локомотива» Алексея Батракова.

Как сообщает Le Parisien, 20-летний футболист привлек внимание парижского клуба благодаря своим выступлениям, а за его развитием внимательно следил спортивный советник команды Луиш Кампуш.

Впрочем, после детального анализа кандидатуры игрока руководство чемпиона Франции решило не продолжать работу над возможным переходом. Сейчас в «ПСЖ» сосредоточились на других вариантах усиления состава и не планируют возвращаться к переговорам по поводу Батракова.