Марта Костюк – Мирра Андреева. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2026
4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) провела полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 15).
Костюк потерпела поражение со счетом 1:6, 3:6. Это было третье очное противостояние соперниц – Марта впервые проиграла Мирре.
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Андреева в финале встретится либо с Майей Хвалиньской, либо с Дианой Шнайдер.
Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6
Видеообзор матча
ВИДЕО. Классный удар от Марты на геймболе в шестом гейме
Marta not giving up 💪#RolandGarros pic.twitter.com/7VhR3dkDjY— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Топовый геймбол от Костюк в четвертом гейме
Perfect touch from Kostyuk! #RolandGarros pic.twitter.com/qwZeLoeM4v— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Брейк от Андреевой во втором гейме второго сета
HUGE backhand from Andreeva to get the early break in the second set 💫#RolandGarros pic.twitter.com/52sfZjJoqE— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Реализованный сетбол Андреевой в первой партии
IN. THE. ZONE 🔮— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
Mirra Andreeva with one set away from her first Grand Slam final ✨#RolandGarros pic.twitter.com/SxH6hBBnEd
ВИДЕО. Бекхэнд Андреевой в пятом гейме
Andreeva dominating with her backhand 💪 #RolandGarros pic.twitter.com/4whDYqTgly— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Красивый поинт в третеьм гейме
Dropshot/lob, perfect combo 🤌#RolandGarros pic.twitter.com/76af3nfFo7— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Костюк и Андреева вышли на корт
For a first Grand Slam final 👀#RolandGarros pic.twitter.com/hnJF1HxAFd— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
First SF 🔥— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
Who will win?#RolandGarros pic.twitter.com/FKn1fs5zOQ
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