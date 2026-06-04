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  4. Марта Костюк – Мирра Андреева. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 18:11 | Обновлено 04 июня 2026, 18:38
4786
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Марта Костюк – Мирра Андреева. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2026

04 июня 2026, 18:11 | Обновлено 04 июня 2026, 18:38
4786
4 Comments
Марта Костюк – Мирра Андреева. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) провела полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 15).

Костюк потерпела поражение со счетом 1:6, 3:6. Это было третье очное противостояние соперниц – Марта впервые проиграла Мирре.

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Андреева в финале встретится либо с Майей Хвалиньской, либо с Дианой Шнайдер.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6

Видеообзор матча

ВИДЕО. Классный удар от Марты на геймболе в шестом гейме

ВИДЕО. Топовый геймбол от Костюк в четвертом гейме

ВИДЕО. Брейк от Андреевой во втором гейме второго сета

ВИДЕО. Реализованный сетбол Андреевой в первой партии

ВИДЕО. Бекхэнд Андреевой в пятом гейме

ВИДЕО. Красивый поинт в третеьм гейме

ВИДЕО. Костюк и Андреева вышли на корт

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Даниил Агарков Sport.ua
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Навіщо знущатися над людьми і показувати ганьбу від Костюк?!🤬
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+1
Немає на що дивитися! Потрібно вибачитися перед вболівальниками і виграти Вімблдон!
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+1
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Психологічно не готова наша зірочка.Мабуть не день Марти сьогодні 
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0
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