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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 04:11 | Обновлено 04 июня 2026, 04:29
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Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос 4 июня в 16:00 по Киеву

04 июня 2026, 04:11 | Обновлено 04 июня 2026, 04:29
300
0
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк и Мирра Андреева
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4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В полуфинале украинка сыграет против «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой. Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. В январе 2026 года Костюк выиграла у Андреевой в четвертьфинале соревнований WTA 500 в Брисбене, а в апреле одержала победу в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне Grand Slam. Для Андреевой это будет вторая попытка выйти в финал мейджора – в 2024 году россиянка проиграла Жасмин на этой стадии Ролан Гаррос.

Победительница матча в финале поборется либо с Дианой Шнайдер (WTA 22), либо с Майей Хвалиньской (Польша, WTA 114).

  • Путь Костюк [15] к полуфиналу РГ-2026: Оксана Селехметьева, Кэти Волынец, Виктория Голубич, Ига Свентек, Элина Свитолина
  • Путь Андреевой [8] к четвертьфиналу РГ-2026: Марина Бассольс, Мария Боузкова, Жиль Тайхман, Сорана Кырстя

Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Eurosport 1, а также на сайте Sport.ua.

📺 Видеотрансляция

Сетка Ролан Гаррос 2026 (решающие стадии)

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Марта Костюк Мирра Андреева смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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