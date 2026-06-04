4 июня в полуфинале Ролан Гаррос встретятся Марта Костюк (WTA 15) и Мирра Андреева (WTA 8).

Матч начнется вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие в 16:00 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит феноменальный сезон, она уже выиграла турниры в Руане и Мадриде, был финал в Брисбене. Костюк впервые пробилась в полуфинал мейджора, но учитывая ее текущую форму, можно думать даже о титуле.

В четвертьфинале Марта выиграла дерби у Элины Свитолиной – 6:3, 2:6, 6:2. Ранее были победы над «нейтралкой» с испанским паспортом Селехметьевой – 6:2, 6:3. Сложной получилась битва против американки Кэти Волынец – 6:7, 6:3, 6:3, швейцарку Викторию Голубич удалось пройти в двух партиях – 6:4, 6:3. Ценной была победа над сильной полькой Игой Свентек – 7:5, 6:1. Нельзя не отметить, что Костюк не проигрывает на грунте, 16 побед в 16 играх в индивидуальных турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Мирра Андреева

19-летняя «нейтралка» во второй раз сыграет в полуфинале мейджора, и снова это Ролан Гаррос. Андреева хорошо играет на грунте, на ее счету 20 побед в 23 встречах, финал в Мадриде, титул в Линце, также в текущем сезоне она выиграла турнир в Аделаиде.

В Париже спортсменка выглядит уверенно, она прошла француженку Ферро – 6:3, 6:3, испанку Бассольс – 3:6, 6:1, 6:1, чешку Боузкову – 6:4, 6:2. Матч четвертого круга был выигран у швейцарки Тайхманн – 6:3, 6:2, а в четвертьфинале одолела румынку Кырстю – 6:0, 6:3. Сетка не было сложной, а вот реакция на трудности, у теннисистки, обычно не чемпионская.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Личные встречи

Теннисистки играли между собой дважды, оба матча состоялось в этом году, наверняка многие помнят финал в Мадриде, когда Марта выиграла 6:3, 7:5, еще один матч состоялся в Брисьене, который тоже был за украинкой – 7:6, 6:3.

Прогноз

Изначально теннисисткам давали примерно равные шансы на успех, но сейчас Марта небольшой фаворит. На «нейтралок» у украинок всегда особенный настрой, да и Костюк будет иметь психологическое преимущество, учитывая статистику очных противостояний.

В техническом плане сложно кому-то отдать перевес, но Марта более зрелая и уравновешенная, в этом ее главный козырь. На кону путевка в финал мейджора, обе спортсменки еще там не играли, с мотивацией не будет проблем. Поставлю на победу украинки – 1.72.