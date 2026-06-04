Украинский теннисист получил дисквалификацию и штраф в 2000 долларов
Александр Овчаренко наказан за отсуствия уведомления об информации касательно коррупции
24-летний украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 570) получил дисквалификацию и штраф от ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе).
Овчаренко дисквалифицирован на шесть недель и оштрафован на 2000 долларов (1000 долларов из этой суммы – условно) за несообщение о фактах или подозрениях в коррупции, а также за сговор с целью ставок на теннисные матчи.
Александр, чьим лучшим результатом в рейтинге ATP было 296-е место в одиночном разряде, отстранен от соревнований до 29 июня 2026 года.
В рамках этого же дела наказание получил и итальянец Федерико Колелли, который занимается натяжкой сетки на теннисных турнирах. Колелли отстранен на два месяца за ставки на теннис и несообщение о фактах или подозрениях в коррупции.
Кейсы Овчаренко и Колелли связан с синдикатом Григора Саргсяна, который получил пятилетний тюремный срок за организацию договорных теннисных матчей по всей Европе. Отмечалось, что Саргсян привлек около 180 игроков к договорным поединком и заработал около девяти миллионов долларов.
В период дисквалификации Овчаренко запрещено участвовать в соревнованиях или посещать любые мероприятия, организованные или санкционированные ITF, WTA, ATP, турнирами Grand Slam или любой национальной ассоциацией.
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