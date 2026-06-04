ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал контракт с экс-игроком сборной Англии
Том Хитон получил новое годовое соглашение
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с английским вратарём Томом Хитоном.
Отмечается, что новый договор между «красными дьяволами» и 40-летним футболистом будет действовать в течение всего следующего сезона.
Том Хитон вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. С тех пор он провел 3 матча в составе команды, но в последних трех сезонах на поле не выходил. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Аталанты» Эдерсона.
✍️ @TomHeatonGK has signed a new one-year contract at United!— Manchester United (@ManUtd) June 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Араухо может стать игроком донецкого клуба
Первая ракетка мира потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале мейджора