ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал контракт с экс-игроком сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с английским вратарём Томом Хитоном.

Отмечается, что новый договор между «красными дьяволами» и 40-летним футболистом будет действовать в течение всего следующего сезона.

Том Хитон вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. С тех пор он провел 3 матча в составе команды, но в последних трех сезонах на поле не выходил. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Аталанты» Эдерсона.