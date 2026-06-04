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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал контракт с экс-игроком сборной Англии
Англия
04 июня 2026, 16:08 |
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал контракт с экс-игроком сборной Англии

Том Хитон получил новое годовое соглашение

04 июня 2026, 16:08 |
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал контракт с экс-игроком сборной Англии
ФК Манчестер Юнайтед. Том Хитон
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«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с английским вратарём Томом Хитоном.

Отмечается, что новый договор между «красными дьяволами» и 40-летним футболистом будет действовать в течение всего следующего сезона.

Том Хитон вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. С тех пор он провел 3 матча в составе команды, но в последних трех сезонах на поле не выходил. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Аталанты» Эдерсона.

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Том Хитон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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