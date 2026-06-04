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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 14:45 | Обновлено 04 июня 2026, 15:09
388
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Определены чемпионы смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2026

Эррани и Вавассори на решающем супертай-брейке переиграли Дабровски и Кинга

04 июня 2026, 14:45 | Обновлено 04 июня 2026, 15:09
388
0
Определены чемпионы смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Андреа Вавассори
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Итальянский тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори завоевал трофей смешанного парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.

В финале Сара и Андреа на супертай-брейке переиграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Эван Кинг (США) за 1 час и 22 минуты.

Ролан Гаррос 2026. Микст. Финал

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) [1] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эван Кинг (США) – 4:6, 6:3, [10:4]

Помимо Дабровски и Кинга, Эррани и Вавассори на пути к трофею мейджора в Париже также одолели пары Эллен Перес / Франсишку Кабраль, Фанни Штоллар / Кристиан Харрисон и Анна Данилина / Джеймс Трейси.

Эррани и Вавассори завоевали четвертый совместный трофей Grand Slam, в частности защитив прошлогодний титул на Ролан Гаррос. Помимо двух трофеев в столице Франции, Сара и Андреа также становились чемпионами US Open в 2024 и 2025 годах.

Всего у Эррани теперь десять титулов на слэмах – еще шесть она взяла в парном разряде. У Эррани все трофеи на GS выигранны в миксте – в парном разряде его лучшим результатом является финал (Australian Open 2024, Ролан Гаррос 2024, Australian Open 2025).

Фото с матча и церемонии награждения

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Сара Эррани Андреа Вавассори Габриэла Дабровски Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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