Определены чемпионы смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2026

Итальянский тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори завоевал трофей смешанного парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.

В финале Сара и Андреа на супертай-брейке переиграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Эван Кинг (США) за 1 час и 22 минуты.

Ролан Гаррос 2026. Микст. Финал

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) [1] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эван Кинг (США) – 4:6, 6:3, [10:4]

Помимо Дабровски и Кинга, Эррани и Вавассори на пути к трофею мейджора в Париже также одолели пары Эллен Перес / Франсишку Кабраль, Фанни Штоллар / Кристиан Харрисон и Анна Данилина / Джеймс Трейси.

Эррани и Вавассори завоевали четвертый совместный трофей Grand Slam, в частности защитив прошлогодний титул на Ролан Гаррос. Помимо двух трофеев в столице Франции, Сара и Андреа также становились чемпионами US Open в 2024 и 2025 годах.

Всего у Эррани теперь десять титулов на слэмах – еще шесть она взяла в парном разряде. У Эррани все трофеи на GS выигранны в миксте – в парном разряде его лучшим результатом является финал (Australian Open 2024, Ролан Гаррос 2024, Australian Open 2025).

Фото с матча и церемонии награждения