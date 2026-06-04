Чемпионат мира04 июня 2026, 14:05 | Обновлено 04 июня 2026, 14:11
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Криштиану Роналду и Месси возглавляют рейтинг бомбардиров сборных на ЧМ
Легенды забили на двоих более 250 голов за национальные команды
04 июня 2026, 14:05 | Обновлено 04 июня 2026, 14:11
403
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14 игроков из числа участников ЧМ-2026 забили 50 и более мячей за свои сборные. Двум из них удалось покорить 100-голевой рубеж. Это португалец Криштиану Роналду, 143 раза поражавший ворота соперников и аргентинец Лионель Месси, на счету которого 116 мячей за свою национальную команду.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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