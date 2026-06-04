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Чемпионат мира
04 июня 2026, 14:05 | Обновлено 04 июня 2026, 14:11
403
0

Криштиану Роналду и Месси возглавляют рейтинг бомбардиров сборных на ЧМ

Легенды забили на двоих более 250 голов за национальные команды

04 июня 2026, 14:05 | Обновлено 04 июня 2026, 14:11
403
0
Криштиану Роналду и Месси возглавляют рейтинг бомбардиров сборных на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 игроков из числа участников ЧМ-2026 забили 50 и более мячей за свои сборные. Двум из них удалось покорить 100-голевой рубеж. Это португалец Криштиану Роналду, 143 раза поражавший ворота соперников и аргентинец Лионель Месси, на счету которого 116 мячей за свою национальную команду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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