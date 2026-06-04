Криштиану Роналду и Месси возглавляют рейтинг бомбардиров сборных на ЧМ

14 игроков из числа участников ЧМ-2026 забили 50 и более мячей за свои сборные. Двум из них удалось покорить 100-голевой рубеж. Это португалец Криштиану Роналду, 143 раза поражавший ворота соперников и аргентинец Лионель Месси, на счету которого 116 мячей за свою национальную команду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ