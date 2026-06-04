Буковина подписала новый контракт с опытным воспитанником Шахтера

Как стало известно Sport.ua, 30-летний центральный защитник Никита Безуглый, у которого 30 июня истекал срок контракта с «Буковиной», останется в команде на следующий сезон в Премьер-лиге. Стороны пришли к соглашению и уже подписали новый договор.

Выпускник академии «Шахтера» играет за «Буковину» с сентября 2024 года. До этого Безуглый защищал цвета молодежной команды «горняков», а позже выступал за «Оболонь» и «Металлист 1925».

В завершившемся сезоне защитник провел 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Вместе с «Буковиной» Безуглый дошел до полуфинала Кубка Украины и впервые в карьере стал чемпионом Первой лиги.

Ранее, как сообщал Sport.ua, черновицкий клуб подписал новые контракты с двумя игроками чемпионского состава – защитником Петром Стасюком и полузащитником Вадимом Витенчуком.