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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 13:09 | Обновлено 04 июня 2026, 13:18
463
0

Буковина подписала новый контракт с опытным воспитанником Шахтера

Никита Безуглый поможет команде в предстоящем сезоне в УПЛ

04 июня 2026, 13:09 | Обновлено 04 июня 2026, 13:18
463
0
Буковина подписала новый контракт с опытным воспитанником Шахтера
ФК Буковина. Никита Безуглый
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Как стало известно Sport.ua, 30-летний центральный защитник Никита Безуглый, у которого 30 июня истекал срок контракта с «Буковиной», останется в команде на следующий сезон в Премьер-лиге. Стороны пришли к соглашению и уже подписали новый договор.

Выпускник академии «Шахтера» играет за «Буковину» с сентября 2024 года. До этого Безуглый защищал цвета молодежной команды «горняков», а позже выступал за «Оболонь» и «Металлист 1925».

В завершившемся сезоне защитник провел 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Вместе с «Буковиной» Безуглый дошел до полуфинала Кубка Украины и впервые в карьере стал чемпионом Первой лиги.

Ранее, как сообщал Sport.ua, черновицкий клуб подписал новые контракты с двумя игроками чемпионского состава – защитником Петром Стасюком и полузащитником Вадимом Витенчуком.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Буковина Черновцы продление контракта Никита Безуглый
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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