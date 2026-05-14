Чемпион Первой лиги принял решение относительно ряда игроков
В Черновцах хотят сохранить скелет команды, которая за весь сезон проиграла только «Динамо»
Как стало известно Sport.ua, черновицкая «Буковина» готовит новые соглашения для ключевых футболистов, завоевавших в этом году золотые медали Первой лиги.
Контракты группы игроков чемпионского состава рассчитаны лишь до 30 июня, однако клуб планирует сохранить лидеров и уже нарабатывает предложения по пролонгации сотрудничества. Более того, как сообщал Sport.ua, правый защитник Петр Стасюк и опорный полузащитник Вадим Витенчук уже подписали новые трудовые договоры.
Среди исполнителей, которым готовят обновленные контракты, голкиперы Даниил Каневцев и Герман Пеньков, защитники Никита Безуглый, Даниил Карась и Ян Морговский, полузащитник Виталий Груша и травмированный ныне нападающий Олег Кожушко.
Хорошо зарекомендовал себя в последних нескольких матчах и защитник Кирилл Прокопчук, до этого игравший не так часто. Вопрос по этому исполнителю пока не решен, но, по имеющейся информации, клуб всерьез рассматривает возможность продолжения сотрудничества и с ним.
За три до финиша сезона в Первой лиге «Буковина» с 75 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу (идущий вторым «Черноморец» набрал 57).
В пятницу, 15 мая, соперником команды Сергея Шищенко станет ЮКСА (седьмое место).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коко Гауфф переиграла сенсационную Сорану Кырстю в полуфинале WTA 1000 в Италии
Бруниньо больше не хочет играть за «Атлетико Паранаэнсе»