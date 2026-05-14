Украина. Первая лига
14 мая 2026, 23:51 | Обновлено 14 мая 2026, 23:52
Чемпион Первой лиги принял решение относительно ряда игроков

В Черновцах хотят сохранить скелет команды, которая за весь сезон проиграла только «Динамо»

ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, черновицкая «Буковина» готовит новые соглашения для ключевых футболистов, завоевавших в этом году золотые медали Первой лиги.

Контракты группы игроков чемпионского состава рассчитаны лишь до 30 июня, однако клуб планирует сохранить лидеров и уже нарабатывает предложения по пролонгации сотрудничества. Более того, как сообщал Sport.ua, правый защитник Петр Стасюк и опорный полузащитник Вадим Витенчук уже подписали новые трудовые договоры.

Среди исполнителей, которым готовят обновленные контракты, голкиперы Даниил Каневцев и Герман Пеньков, защитники Никита Безуглый, Даниил Карась и Ян Морговский, полузащитник Виталий Груша и травмированный ныне нападающий Олег Кожушко.

Хорошо зарекомендовал себя в последних нескольких матчах и защитник Кирилл Прокопчук, до этого игравший не так часто. Вопрос по этому исполнителю пока не решен, но, по имеющейся информации, клуб всерьез рассматривает возможность продолжения сотрудничества и с ним.

За три до финиша сезона в Первой лиге «Буковина» с 75 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу (идущий вторым «Черноморец» набрал 57).

В пятницу, 15 мая, соперником команды Сергея Шищенко станет ЮКСА (седьмое место).

Андрей Писаренко
