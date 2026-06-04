Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Я не тот игрок, которым хочу быть»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим (АТР 6) прокомментировал поражение от итальянца Флавио Коболли (АТР 14) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Разбит. Поражение. Мне 26, с годами я становлюсь менее терпеливым, думаю. Вы знаете меня уже несколько лет, так что…

Я не могу жаловаться на свою жизнь. Но сейчас я нахожусь в тяжелом этапе своей теннисной карьеры. Сегодня я немного разбит. Это тяжело. Обычно я довольно хорошо справляюсь с поражениями, должен сказать — на протяжении всей карьеры я возвращался к тренировкам с оптимизмом и позитивным настроем. Но сейчас я чувствую, что не являюсь тем игроком, которым хочу быть. Так что сегодня тяжелый день.

Я стараюсь использовать возможности. Надо играть в хороший теннис, надо быть лучшим игроком, а я сегодня не был на высоте. После неудачного сезона на грунте я пытался собраться здесь, выигрывал матчи – но не прогрессировал так, как хотел, как ожидал по сравнению с предыдущими сезонами. Теперь надо играть в теннис. Я буду продолжать совершенствоваться с этого момента.

Было несколько сложных розыгрышей, я не успевал реагировать, и он просто играл лучше меня. Это крытый корт, но он довольно медленный. Моя подача не имела влияния, форхенд не имел влияния, и Флавио нашел лучшие решения, чем я. Здесь нет никаких споров — это лишь мое собственное мнение.

Мне нужно время. Мне нужны недели, чтобы сформировать представление, чтобы понять, как подготовиться к следующему этапу».