Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Я не тот игрок, которым хочу быть»
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 15:26 |
89
0

Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Я не тот игрок, которым хочу быть»

Канадский теннисист прокомментировал поражение от Флавио Коболли

04 июня 2026, 15:26 |
89
0
Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Я не тот игрок, которым хочу быть»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим (АТР 6) прокомментировал поражение от итальянца Флавио Коболли (АТР 14) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Разбит. Поражение. Мне 26, с годами я становлюсь менее терпеливым, думаю. Вы знаете меня уже несколько лет, так что…

Я не могу жаловаться на свою жизнь. Но сейчас я нахожусь в тяжелом этапе своей теннисной карьеры. Сегодня я немного разбит. Это тяжело. Обычно я довольно хорошо справляюсь с поражениями, должен сказать — на протяжении всей карьеры я возвращался к тренировкам с оптимизмом и позитивным настроем. Но сейчас я чувствую, что не являюсь тем игроком, которым хочу быть. Так что сегодня тяжелый день.

Я стараюсь использовать возможности. Надо играть в хороший теннис, надо быть лучшим игроком, а я сегодня не был на высоте. После неудачного сезона на грунте я пытался собраться здесь, выигрывал матчи – но не прогрессировал так, как хотел, как ожидал по сравнению с предыдущими сезонами. Теперь надо играть в теннис. Я буду продолжать совершенствоваться с этого момента.

Было несколько сложных розыгрышей, я не успевал реагировать, и он просто играл лучше меня. Это крытый корт, но он довольно медленный. Моя подача не имела влияния, форхенд не имел влияния, и Флавио нашел лучшие решения, чем я. Здесь нет никаких споров — это лишь мое собственное мнение.

Мне нужно время. Мне нужны недели, чтобы сформировать представление, чтобы понять, как подготовиться к следующему этапу».

По теме:
Александр ЗВЕРЕВ: «Я бы никогда этого не сделал»
Марта Костюк – Мирра Андреева. Видеообзор матча (обновляется)
Определены чемпионы смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2026
Феликс Оже-Альяссим Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: Tennis Majors
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Футбол | 04 июня 2026, 09:33 9
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста

Араухо может стать игроком донецкого клуба

Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 03 июня 2026, 16:45 150
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос

Первая ракетка мира потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале мейджора

Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии
Теннис | 04.06.2026, 15:29
Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии
Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 04.06.2026, 03:14
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Футбол | 04.06.2026, 09:11
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
03.06.2026, 05:40 1
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 14
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
03.06.2026, 07:05 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем