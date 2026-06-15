Бенфика приняла радикальное решение относительно будущего Трубина

Португальская «Бенфика» готова рассмотреть возможность продажи украинского вратаря Анатолия Трубина, если поступит предложение, соответствующее финансовым ожиданиям клуба.

По информации португальских источников, руководство лиссабонцев уже сформировало стратегию на случай ухода основного вратаря. При этом в клубе не планируют делать ставку на молодых и малоопытных исполнителей.

В случае продажи Трубина португальский гранд намерен пригласить вратаря с серьезным опытом выступлений на высоком уровне.

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.