Украина. Премьер лига04 июня 2026, 13:33 | Обновлено 04 июня 2026, 13:44
432
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На полузащитника Руха нацелилось два украинских клуба
Остап Притула привлекает внимание «Оболони» и «Александрии»
04 июня 2026, 13:33 | Обновлено 04 июня 2026, 13:44
432
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Украинский полузащитник «Руха» Остап Притула привлекает внимание двух клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы киевская «Оболонь» и «Александрия».
В текущем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что известный немецкий клуб интересовался хавбеком «Руха».
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