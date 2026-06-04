На полузащитника Руха нацелилось два украинских клуба

Украинский полузащитник «Руха» Остап Притула привлекает внимание двух клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы киевская «Оболонь» и «Александрия».

В текущем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что известный немецкий клуб интересовался хавбеком «Руха».