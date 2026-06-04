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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 13:33 | Обновлено 04 июня 2026, 13:44
432
0

На полузащитника Руха нацелилось два украинских клуба

Остап Притула привлекает внимание «Оболони» и «Александрии»

04 июня 2026, 13:33 | Обновлено 04 июня 2026, 13:44
432
0
На полузащитника Руха нацелилось два украинских клуба
ФК Рух. Остап Притула
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Украинский полузащитник «Руха» Остап Притула привлекает внимание двух клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы киевская «Оболонь» и «Александрия».

В текущем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что известный немецкий клуб интересовался хавбеком «Руха».

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Рух Львов Оболонь Киев Александрия трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины ТаТоТаке Остап Притула
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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