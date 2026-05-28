Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный немецкий клуб интересовался хавбеком Руха
28 мая 2026, 18:42
Известный немецкий клуб интересовался хавбеком Руха

Нюрнберг следил за Денисом Пидгурским

ФК Рух. Денис Пидгурский

Как стало известно Sport.ua, украинский полузащитник «Руха» Денис Пидгурский мог продолжить карьеру в составе «Нюрнберга».

Представитель второго по силе дивизиона чемпионата Германии следил за 22-летним футболистом, но до предложения дело так и не дошло. «Нюрнберг» завершил сезон на восьмом месте второй Бундеслиги.

«Рух» же закончил сезон на 14-м месте, но снялся с чемпионата, потому место львовского клуба в переходных матчах займет «Александрия».

В текущем сезоне на счету Дениса Пидгурского 28 матчей на клубном уровне, в которых он не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Пидгурский может продолжить карьеру в Европе.

Даниил Кирияка
це стаття для жовтої преси.
