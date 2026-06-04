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  4. Сборная Италии почти повторила собственное достижение 1912 года
Италия
04 июня 2026, 10:39 | Обновлено 04 июня 2026, 10:53
286
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Сборная Италии почти повторила собственное достижение 1912 года

В матче против сборной Люксембурга средний возраст стартового состава итальянцев был менее 22-х лет

04 июня 2026, 10:39 | Обновлено 04 июня 2026, 10:53
286
0
Сборная Италии почти повторила собственное достижение 1912 года
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Италии в товарищеском матче против сборной Люксембурга выставила свой самый молодой стартовый состав, начиная с декабря 1912 года!

Средний возраст стартового состава составил 21 год и 354 дня!

Самые молодые стартовые составы сборной Италии, начиная с декабря 1912 года

  • 21 год и 308 дней – 22.12.1912, против сборной Австрии тренер Умберто Меацца
  • 21 год и 354 дня – 03.06.2026, против сборной Люксембурга, тренер Сильвио Бальдини

Итальянцы в этом матче победили со счетом 1:0, а победный гол забил 20-летний нападающий Интера Франческо Пио Эспозито.

Для форварда этот гол стал уже четвертым за «Скуадру Адзурру» в 8 сыгранных матчах. Эспозито стал лишь третьим игроком в истории сборной Италии, забившим более трех голов до 21 года. Первыми двумя были легендарные Джузеппе Меацца (11) и Джанни Ривера (5).

Голы Франческо Пио Эспозито за сборную Италии (4)

  • Люксембург
  • Норвегия
  • Молдова
  • Эстония
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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