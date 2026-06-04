Сборная Италии почти повторила собственное достижение 1912 года
В матче против сборной Люксембурга средний возраст стартового состава итальянцев был менее 22-х лет
Сборная Италии в товарищеском матче против сборной Люксембурга выставила свой самый молодой стартовый состав, начиная с декабря 1912 года!
Средний возраст стартового состава составил 21 год и 354 дня!
Самые молодые стартовые составы сборной Италии, начиная с декабря 1912 года
- 21 год и 308 дней – 22.12.1912, против сборной Австрии тренер Умберто Меацца
- 21 год и 354 дня – 03.06.2026, против сборной Люксембурга, тренер Сильвио Бальдини
Итальянцы в этом матче победили со счетом 1:0, а победный гол забил 20-летний нападающий Интера Франческо Пио Эспозито.
Для форварда этот гол стал уже четвертым за «Скуадру Адзурру» в 8 сыгранных матчах. Эспозито стал лишь третьим игроком в истории сборной Италии, забившим более трех голов до 21 года. Первыми двумя были легендарные Джузеппе Меацца (11) и Джанни Ривера (5).
Голы Франческо Пио Эспозито за сборную Италии (4)
- Люксембург
- Норвегия
- Молдова
- Эстония
21 & 354 - L'Italia schiera una formazione titolare con un'età media di 21 anni e 354 giorni: è la più giovane per gli Azzurri in un match a partire dal 22/12/1912 (21 anni e 308 giorni contro l'Austria in amichevole, con allenatore Umberto Meazza). Gioventù.#LussemburgoItalia https://t.co/JtC45YLwFk— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 3, 2026
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