ЛНЗ ждут серьезные кадровые изменения перед стартом в Лиге конференций

Черкасский ЛНЗ столкнется с серьезными кадровыми изменениями после завоевания путевки в Лигу конференций – команда Виталия Пономарева стала второй в чемпионате Украины.

По информации источника, клуб усилится десантом игроков со львовского «Руха» – это защитники Виталий Роман и Андрей Китела, а также атакующий полузащитник Таллес Бренер.

Продолжается работа над подписанием форварда чешского «Яблонца» Эбримы Сингате, однако существует вероятность, что ЛНЗ откажется от этой кандидатуры и переключится на другого легионера.

С высокой вероятностью команду покинут защитники Айди Дайко, Илья Путря и полузащитник Вячеслав Танковский, которые не получали регулярного игрового времени в нынешнем сезоне.

ЛНЗ начнет свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда, матчи которого состоятся 23 июля.