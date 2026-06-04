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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 15:21 | Обновлено 04 июня 2026, 16:39
866
0

ЛНЗ ждут серьезные кадровые изменения перед стартом в Лиге конференций

Роман, Китела и Таллес приедут в Черкассы, Дайко, Путря и Танковский могут уйти

04 июня 2026, 15:21 | Обновлено 04 июня 2026, 16:39
866
0
ЛНЗ ждут серьезные кадровые изменения перед стартом в Лиге конференций
ФК Рух Львов. Виталий Роман
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Черкасский ЛНЗ столкнется с серьезными кадровыми изменениями после завоевания путевки в Лигу конференций – команда Виталия Пономарева стала второй в чемпионате Украины.

По информации источника, клуб усилится десантом игроков со львовского «Руха» – это защитники Виталий Роман и Андрей Китела, а также атакующий полузащитник Таллес Бренер.

Продолжается работа над подписанием форварда чешского «Яблонца» Эбримы Сингате, однако существует вероятность, что ЛНЗ откажется от этой кандидатуры и переключится на другого легионера.

С высокой вероятностью команду покинут защитники Айди Дайко, Илья Путря и полузащитник Вячеслав Танковский, которые не получали регулярного игрового времени в нынешнем сезоне.

ЛНЗ начнет свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда, матчи которого состоятся 23 июля.

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ЛНЗ Черкассы Лига конференций Рух Львов Виталий Роман Андрей Китела Таллес Бренер Илья Путря Айди Дайко Вячеслав Танковский Мухаррем Яшари Виталий Пономарев трансферы трансферы УПЛ Яблонец чемпионат Чехии по футболу
Николай Тытюк Источник: Telegram
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