ЛНЗ ждут серьезные кадровые изменения перед стартом в Лиге конференций
Роман, Китела и Таллес приедут в Черкассы, Дайко, Путря и Танковский могут уйти
Черкасский ЛНЗ столкнется с серьезными кадровыми изменениями после завоевания путевки в Лигу конференций – команда Виталия Пономарева стала второй в чемпионате Украины.
По информации источника, клуб усилится десантом игроков со львовского «Руха» – это защитники Виталий Роман и Андрей Китела, а также атакующий полузащитник Таллес Бренер.
Продолжается работа над подписанием форварда чешского «Яблонца» Эбримы Сингате, однако существует вероятность, что ЛНЗ откажется от этой кандидатуры и переключится на другого легионера.
С высокой вероятностью команду покинут защитники Айди Дайко, Илья Путря и полузащитник Вячеслав Танковский, которые не получали регулярного игрового времени в нынешнем сезоне.
ЛНЗ начнет свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда, матчи которого состоятся 23 июля.
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