Хавбек сборной Украины пошел на снижение зарплаты ради переезда в Грецию
Александр Зубков и АЕК Афины договорились о сотрудничестве на четыре года
Вингер сборной Украины Александр Зубков официально покинул турецкий «Трабзонспор» и перебрался в чемпионат Греции, где будет выступать за АЕК Афины.
По информации портала Filathlos, 29-летний футболист согласился снизить зарплату, чтобы присоединиться к учаснику Лиги чемпионов, и будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год.
В составе турецкого клуба Зубков получал чуть больше двух миллионов и находился на седьмом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Трабзонспора».
Футболист сборной Украины защищал цвета турецкого клуба с февраля 2025 года, в составе которого провел 57 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
АЕК занял первое место в турнирной таблице чемпионата Греции и стал обладателем путевки в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с четвертого квалификационного раунда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан
В клубе будут изучать каталонский язык