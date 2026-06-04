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Греция
04 июня 2026, 11:41 | Обновлено 04 июня 2026, 12:51
1887
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Хавбек сборной Украины пошел на снижение зарплаты ради переезда в Грецию

Александр Зубков и АЕК Афины договорились о сотрудничестве на четыре года

04 июня 2026, 11:41 | Обновлено 04 июня 2026, 12:51
1887
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Хавбек сборной Украины пошел на снижение зарплаты ради переезда в Грецию
ФК АЕК Афины. Александр Зубков
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Вингер сборной Украины Александр Зубков официально покинул турецкий «Трабзонспор» и перебрался в чемпионат Греции, где будет выступать за АЕК Афины.

По информации портала Filathlos, 29-летний футболист согласился снизить зарплату, чтобы присоединиться к учаснику Лиги чемпионов, и будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год.

В составе турецкого клуба Зубков получал чуть больше двух миллионов и находился на седьмом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Трабзонспора».

Футболист сборной Украины защищал цвета турецкого клуба с февраля 2025 года, в составе которого провел 57 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

АЕК занял первое место в турнирной таблице чемпионата Греции и стал обладателем путевки в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с четвертого квалификационного раунда.

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чемпионат Греции по футболу АЕК Афины чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков трансферы финансы зарплаты
Николай Тытюк Источник
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шева номер два-из-за бабы карьеру под откос
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